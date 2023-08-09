Quem foi Maria Quitéria, que dá nome à nova plataforma da Petrobras no ES

A Petrobras anunciou que a primeira plataforma elétrica do Brasil será a FPSO Maria Quitéria , que vai ficar no Espírito Santo e iniciará suas atividades em 2025. O anúncio que a plataforma será a primeira a receber a nova tecnologia foi feito nesta terça-feira (8) pela gerente-geral da Unidade de Negócio de Exploração e Produção da Petrobras no Espírito Santo, Eduarda Lacerda, durante a abertura da Mec Show, feira capixaba do setor metalmecânico e da inovação industrial. O evento acontece até 10 de agosto, no Pavilhão de Carapina, na Serra.

A FPSO — Floating Production Storage and Offloading, que em português significa Unidade Flutuante de Armazenamento e Transferência) — Maria Quitéria ficará localizada no Campo de Jubarte, no pré-sal, na costa do Espírito Santo, a 76 km do Pontal de Ubu, no município de Anchieta

Mas quem foi a mulher que dará nome à primeira FPSO com sistemas totalmente eletrificados (all-eletric) de ciclo combinado no Brasil? E como a Petrobras fez essa escolha?

Maria Quitéria à FPSO como parte uma nova política de batismo de plataformas afretadas. Maria Quitéria foi a primeira mulher a fazer parte do Exército Brasileiro, tendo fingido ser homem para poder entrar nas Forças Armadas. E também é considerada uma das heroínas da Independência da Bahia. Petrobras deu o nome deà FPSO como parte uma nova política de batismo de plataformas afretadas. Maria Quitéria foi a primeira mulher a fazer parte do Exército Brasileiro, tendo fingido ser homem para poder entrar nas Forças Armadas. E também é considerada uma das heroínas da Independência da Bahia.

A história dá conta de que, por volta de 1822, a baiana, então com 19 anos, utilizou o nome do cunhado para se alistar, assim como fizeram outras mulheres naquela época. Embora eventualmente tenha sido desmascarada, seu valor à tropa era tanto que lhe deixaram ficar.

“Ela atuou na Bahia combatendo os portugueses que se recusavam a aceitar a independência. Durante a luta, foi reconhecida pela bravura, e mesmo depois de descoberto que era uma mulher, foi homenageada, inclusive pelo próprio Dom Pedro I, chegando a ser nomeada cavaleira da Ordem Imperial do Brasil”, pontuou a pesquisadora e professora do departamento de História da Universidade Federal do Ceará (UFC), Ana Rita Fonteles Duarte.

Retrato de Maria Quitéria de Jesus Medeiros, por Domenico Failutti Crédito: Reprodução

Ainda hoje, seu nome é celebrado nos quarteis e repartições vinculados às Forças Armadas brasileiras. Desde meados da década de 1990 é considerada uma das patronas do Quadro Complementar de Oficiais do Exército Brasileiro e, em 2018, teve seu nome incluído, por lei, no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria.

O nome da patriota inspirou diversos movimentos, conforme observa Ana Rita. “Durante os anos da ditadura, o nome dela foi utilizado para intitular um jornal do movimento feminino pela anistia. Era um boletim informativo e foi justamente escolhido o nome da Maria Quitéria como uma forma de proteção diante da repressão. Como eles poderiam cassar o jornal, interditar, empastelar, quanto tinha o nome da patrona do Exército? Era também uma apropriação do que seria o patriotismo e a bravura de Maria Quitéria”, destacou a pesquisadora.

A Petrobras informou que “tem homenageado heróis brasileiros no nome de plataformas, a exemplo dos FPSOs Ana Neri, Anita Garibaldi, Almirante Barroso e Almirante Tamandaré. Maria Quitéria é outro nome importante na história do Brasil e uma das heroínas da Independência da Bahia”.

Escolha política

As homenagens da petroleira a ex-combatentes são recentes. Antes do governo Jair Bolsonaro , as plataformas alugadas recebiam, principalmente, nomes de cidades do litoral brasileiro, especialmente as que ficam em frente aos campos produtores, como é o caso da Cidade de São Mateus , no Espírito Santo, que explodiu em 2015. Já as plataformas próprias da companhia tendem, ainda hoje, a seguir um padrão numérico, precedido pela letra P, de Petrobras.

A estratégia de alterar nomes de ativos em razão de preferências políticas dos governantes, entretanto, não é novidade. Ao assumir o governo, em 2003, o PT aprovou o rebatismo de um conjunto de usinas térmicas em homenagem a personalidades mais alinhadas à esquerda.

A nova plataforma

O FPSO Maria Quitéria é o mais importante projeto da Petrobras previsto para o Espírito Santo. Ele está nos planos da companhia estatal desde 2014, quando foi iniciada a atividade da plataforma P-58, atualmente a principal produtora do Estado.

O investimento na nova plataforma, que faz parte do cronograma prioritário da estatal, é estimado em cerca de R$ 5,6 bilhões. Ela vai extrair óleo e gás da camada pré-sal no campo de Jubarte, na região petrolífera denominada Parque das Baleias, Litoral Sul do Estado.

Com o amadurecimento dos poços de petróleo no Estado, que vem resultando em queda na produção ao longo dos anos, o novo FPSO chega em boa hora. O empreendimento, quando estiver operando, deve produzir 100 mil barris de óleo e 5 milhões de metros cúbicos de gás por dia.