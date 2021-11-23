Bolsonaro diz que está buscando rever política de preços da Petrobras

"Tivemos problemas sérios no passado, além da corrupção: a questão da paridade com o preço internacional. Estamos buscando rever essa questão", disse Bolsonaro em entrevista à Rádio Correio, da Paraíba. A entrevista foi gravada na manhã desta terça-feira no Palácio da Alvorada, mas não constava da agenda oficial do chefe do Executivo.