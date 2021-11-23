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Paridade internacional

Bolsonaro diz que está buscando rever política de preços da Petrobras

Com a alta dos combustíveis comprometendo sua popularidade, Bolsonaro tem feito uma série de críticas à Petrobras e aos impostos cobrados por governadores
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 nov 2021 às 19:01

Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 19:01

O presidente Jair Bolsonaro
O presidente Jair Bolsonaro Crédito: Marcos Marcos Corrêa/PR
Em mais um ataque à Petrobras, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira, 23, que o governo busca rever a política de preços da estatal que alinha os reajustes dos combustíveis ao preço do barril de petróleo no mercado internacional.
"Tivemos problemas sérios no passado, além da corrupção: a questão da paridade com o preço internacional. Estamos buscando rever essa questão", disse Bolsonaro em entrevista à Rádio Correio, da Paraíba. A entrevista foi gravada na manhã desta terça-feira no Palácio da Alvorada, mas não constava da agenda oficial do chefe do Executivo.
Com a alta dos combustíveis comprometendo sua popularidade, Bolsonaro tem feito uma série de críticas à Petrobras e aos impostos cobrados por governadores sobre os derivados de petróleo. O presidente já chegou a dizer, por exemplo, que a estatal dá muito lucro.

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