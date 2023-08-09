ES receberá primeira plataforma totalmente elétrica da Petrobras

"No litoral sul do Espírito Santo, estamos estudando a implantação de um parque eólico offshore. Sob a gestão das nossas equipes capixabas das cinco plataformas previstas na Bacia de Campos no Plano de Negócios 2023-2027, três serão gerenciadas pela nossa unidade. Então, são vários projetos e investimentos para o presente e futuro da nossa empresa aqui no Espírito Santo. O futuro não é só produzir petróleo, não é só produzir gás. É produzir energia limpa e sustentável”, anunciou Eduarda.