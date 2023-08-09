Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tecnologia

ES receberá primeira plataforma totalmente elétrica da Petrobras

A instalação, que está prevista para 2025, teve data confirmada pela gerente-geral da companhia; tecnologia colaborará para redução da emissão de gases do efeito estufa
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

09 ago 2023 às 10:39

Publicado em 09 de Agosto de 2023 às 10:39

Eduarda Lacerda
Eduarda Lacerda, gerente-geral da Petrobras-ES Crédito: Carlos Alberto Silva
A gerente-geral da Unidade de Negócio de Exploração e Produção da Petrobras no Espírito Santo, Eduarda Lacerda, confirmou, durante a abertura da Mec Show, nesta terça-feira (8), que o Espírito Santo vai receber a primeira plataforma com sistemas totalmente eletrificados (all-eletric) de ciclo combinado no Brasil, em 2025. 
De acordo com a empresa, a tecnologia é mais eficiente do ponto de vista operacional e colaborará para redução da emissão de gases do efeito estufa. A FPSO — Floating Production Storage and Offloading, que em portugês significa Unidade Flutuante de Armazenamento e Transferência) — Maria Quitéria ficará localizada no Campo de Jubarte, no pré-sal, na costa do Espírito Santo, a 76 km do Pontal de Ubu, no município de Anchieta.
Desenho da FPSO Maria Quitéria
Desenho da FPSO Maria Quitéria Crédito: Yinson Production/Divulgação
"No litoral sul do Espírito Santo, estamos estudando a implantação de um parque eólico offshore. Sob a gestão das nossas equipes capixabas das cinco plataformas previstas na Bacia de Campos no Plano de Negócios 2023-2027, três serão gerenciadas pela nossa unidade. Então, são vários projetos e investimentos para o presente e futuro da nossa empresa aqui no Espírito Santo. O futuro não é só produzir petróleo, não é só produzir gás. É produzir energia limpa e sustentável”, anunciou Eduarda.
O gerente executivo de águas profundas, Paulo Marinho, também esteve no evento representando o presidente da estatal, Jean Paul Prates. Em entrevista à reportagem de A Gazeta, Marinho destacou a importância do Espírito Santo e da inovação para empresa. "A inovação nos traz aqui, cada vez com mais investimentos e autonomia", disse. 

LEIA MAIS

Suspeitos de furtar petróleo de dutos no ES são alvo de operação

Petróleo: em três meses, produção do maior campo do Norte do ES cresce 62%

Censo 2022: petróleo e mineração alavancam crescimento no Litoral Sul do ES

Empresa norueguesa da área de petróleo oferece vagas de emprego no ES

Petrobras concederá bolsas acadêmicas para desenvolvimento tecnológico

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Petrobras Tecnologia Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados