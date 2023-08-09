ES receberá primeira plataforma totalmente elétrica da Petrobras

A gerente-geral da Unidade de Negócio de Exploração e Produção da Petrobras no Espírito Santo, Eduarda Lacerda, confirmou, durante a abertura da Mec Show, nesta terça-feira (8), que o Espírito Santo vai receber a primeira plataforma com sistemas totalmente eletrificados (all-eletric) de ciclo combinado no Brasil, em 2025.
De acordo com a empresa, a tecnologia é mais eficiente do ponto de vista operacional e colaborará para redução da emissão de gases do efeito estufa. A FPSO — Floating Production Storage and Offloading, que em portugês significa Unidade Flutuante de Armazenamento e Transferência) — Maria Quitéria ficará localizada no Campo de Jubarte, no pré-sal, na costa do Espírito Santo, a 76 km do Pontal de Ubu, no município de Anchieta.
"No litoral sul do Espírito Santo, estamos estudando a implantação de um parque eólico offshore. Sob a gestão das nossas equipes capixabas das cinco plataformas previstas na Bacia de Campos no Plano de Negócios 2023-2027, três serão gerenciadas pela nossa unidade. Então, são vários projetos e investimentos para o presente e futuro da nossa empresa aqui no Espírito Santo. O futuro não é só produzir petróleo, não é só produzir gás. É produzir energia limpa e sustentável”, anunciou Eduarda.
O gerente executivo de águas profundas, Paulo Marinho, também esteve no evento representando o presidente da estatal, Jean Paul Prates. Em entrevista à reportagem de A Gazeta, Marinho destacou a importância do Espírito Santo e da inovação para empresa. "A inovação nos traz aqui, cada vez com mais investimentos e autonomia", disse.