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Postos de trabalho

Empresa norueguesa da área de petróleo oferece vagas de emprego no ES

Oportunidades são voltadas para profissionais de níveis médio e superior, com atuação nas áreas administrativa e operacional; veja como se inscrever
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

21 jun 2023 às 14:42

Publicado em 21 de Junho de 2023 às 14:42

Empresa norueguesa Subsea 7 contrata profissionais no ES
Empresa norueguesa Subsea 7 contrata profissionais no ES Crédito: Subsea 7 / Divulgação
Oportunidade de emprego para quem quer trabalhar na área de petróleo. A empresa norueguesa Subsea7, que atua em serviços offshore para o setor de energia, está com sete postos de trabalho onshore para início imediato no Espírito Santo.
As vagas são para cargos de níveis médio e superior, distribuídas pelas áreas administrativa e operacional.
Entre as oportunidades disponíveis estão: coordenadora (o) operacional de base, Engenheira (o) structural design, projetista, supervisora (o) de base II, entre outras. Também tem postos de trabalho para pessoas com deficiência.
Os interessados podem fazer o cadastro no site de carreira da empresa. De acordo com informações da companhia, os profissionais vão trabalhar em Anchieta. As inscrições serão encerradas após o preenchimento das vagas.
Além do salário, os candidatos selecionados terão benefícios como vale-alimentação, vale-refeição, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida e Gympass.

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