ESG e inteligência artificial na indústria serão destaques na Mec Show

Evento do setor metalmecânico, petróleo e gás e inovação industrial será realizado de 6 a 8 de agosto e vai contar com mais de 330 marcas expositoras

Feira industrial Mecshow, no Pavilhão de carapina, Serra. (Ricardo Medeiros)

Discussões sobre diversidade, sustentabilidade e uso da inteligência artificial na indústria vão ser as protagonistas da Mec Show, feira capixaba do setor metalmecânico e de inovação industrial, que será realizada entre os dias 6 e 8 de agosto, na Serra.

Além de apresentar novas tecnologias para indústria, o evento no Pavilhão de Carapina vai apostar no tema ESG – sigla em inglês para "Environmental, Social e Governance", que significa “ambiental, social e governança”.

A feira, que vai ocupar todo o primeiro pavilhão, também vai apresentar investimentos e oportunidades nas áreas de mineração, de siderurgia, papel e celulose, além de petróleo e gás.

No local, também serão apresentadas inovações tecnológicas, como robôs colaborativos e impressoras 3D industriais. Empresas que começaram a atuar na área de petróleo e gás no Espírito Santo recentemente vão apresentar mais novidades.

Uma unidade bombeadora da Seacrest Petróleo vai marcar presença, segundo a gestora Bruna Meriguette. Já a Prio vai levar para seu estande uma maquete detalhada do tieback de Wahoo, a conexão submarina com tecnologia pioneira entre esse campo no mar e o de Frade.

“Neste ano, fizemos uma coisa diferente do ano passado, dando destaque maior para óleo, gás e energia. E em breve estamos querendo fazer duas feiras distintas. Uma só para óleo e gás e outra dedicada aos outros tipos de empresa. A tendência é termos dois eventos para darmos foco numa coisa muito importante para o Espírito Santo, com investimentos importantes vindo na área de petróleo e gás”, afirma Leonardo Cereza, presidente do Sindifer (Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e de Material Elétrico do Espírito Santo).

O tema desta edição é "Conectar, Inovar, Transformar". Segundo a organização do evento, a escolha foi feita como forma de reafirmar o compromisso da feira com o desenvolvimento da indústria no Espírito Santo e no Brasil.

A diversidade no setor industrial, ESG indústria 4.0, inteligência artificial e novas tecnologias para produção de petróleo estão entre os assuntos que serão debatidos nos painéis da Arena Mec Show, segundo Durval Vieira de Freitas, consultor técnico do evento.

São 330 marcas expositoras e 50 palestrantes renomados do setor industrial. A expectativa é superar os 18 mil visitantes da edição anterior e movimentar R$ 200 milhões em negócios.

“Em cada edição, o evento apresenta inovações e novas tecnologias do setor, proporciona networking com tomadores de decisão das grandes plantas industriais e promove palestras com conteúdo técnico sobre as transformações do setor e as tendências para os próximos anos. A Mec Show 2024 nos convida a refletir sobre a importância das conexões entre as pessoas para as grandes inovações e transformações do setor industrial”, afirma Marcos Milaneze, diretor da Mec Show.

O espaço está 10% maior que na última edição e vai ocupar 20 mil metros quadrados, divididos em dois espaços, um para petróleo e gás e outro para o setor industrial como siderurgia, mineração, papel e celulose.

Durante os três dias de feira, temas importantes serão abordados, como o futuro da produção de petróleo e gás offshore no Espírito Santo, o crescimento do onshore e a importância do gás natural para o desenvolvimento do Estado.

Organizações importantes como Petrobras, Prio, PetroReconcavo, Imetame Energia, Mandacaru e ES Gás estarão presentes para discutir o crescimento do setor.

“O mercado de óleo e gás vive um momento de grande crescimento. O Espírito Santo é o terceiro maior produtor do país, o que contribui para alavancar também o setor industrial. Entendemos que essa é uma área importante, por isso a Mec Show terá um pavilhão inteiro dedicado a petróleo, gás e energia. Nós queremos colaborar com a discussão dos projetos, das alternativas e soluções para o Espírito Santo e o Brasil. Para isso, teremos conosco os representantes das principais empresas do setor, discutindo os mais variados assuntos”, comenta Bruna Meriguette, gestora da feira.

Como participar

A feira acontecerá de 6 a 8 de agosto, das 15 as 20h, no Pavilhão de Carapina, município da Serra, dirigida a empresários, profissionais do setor industrial e pessoas com mais de 16 anos.

O credenciamento deve ser feito pelo site da Mec Show e é gratuito para profissionais da indústria (https://credenciamento.mecshow.com.br/).



