Ovos brancos, vermelhos ou caipiras: por que um é mais caro que o outro?

ovo , presente na mesa da maioria dos brasileiros, pode ser usado em diversas receitas diárias, como pães, bolos e outras massas. Pode ser ainda consumido sozinho, com gema mole ou dura, cozido ou frito, em qualquer refeição, que vai do café da manhã ao jantar. Mas você já reparou que existe diferença de preço devido à cor da casca ou à forma que a galinha é criada?

Em média, a dúzia do ovo branco sai por R$ 10, enquanto os ovos vermelhos custam R$ 12. Se for caipira , o desembolso é ainda maior: paga-se R$ 15 pela dúzia.

Mas por que um é mais caro que o outro? Para esclarecer essa dúvida, a reportagem de A Gazeta conversou com a coordenadora técnica da Associação dos Avicultores do Estado do Espírito Santo (Aves), Carolina Covre, e com o nutricionista Vitor Delmaestro.

Qual é a diferença entre os ovos brancos e vermelhos?

Segundo Vitor Delmaestro, "não há diferença nutricional entre os ovos brancos e vermelhos. A cor da casca é determinada pela raça da galinha, não influenciando no conteúdo nutricional dos ovos".

A informação é reforçada por Carolina Covre: "As galinhas de raças específicas produzem ovos com cascas de diferentes cores, mas isso não altera a qualidade ou os nutrientes presentes no ovo".

Existe uma diferença nos custos de produção entre eles?

De acordo com Carolina, a resposta é sim. As galinhas vermelhas, que são as que botam os ovos vermelhos, são aves mais pesadas e têm um custo de produção maior, pois necessitam consumir mais ração para produzir o mesmo tanto de ovos das galinhas brancas. Com isso, o ovo delas acaba sendo mais caro.

Normalmente, as criações que optam pelo sistema caipira, escolhem raças de galinhas que botam ovos vermelhos ou de outras cores, como creme e azul, pois são tonalidades que estão mais associadas pelos consumidores como sendo "ovos caipiras".

Isso não significa, no entanto, que todo ovo vermelho é caipira. Esse tipo vai depender da forma como a ave é criada e não da cor dos ovos. Nesses casos, quando o sistema é caipira ou livre de gaiolas, o custo de produção aumenta, devido à densidade de alojamento, com maior necessidade de área e aumento da mão de obra.

Como a demanda do mercado afeta o preço dos ovos?

De acordo com Carolina Covre, a demanda de mercado não influencia tanto na diferença de preço entre ovos vermelhos e brancos. Essa é uma questão mais ligada ao custo de produção. A demanda está relacionada ao mercado de proteínas, já que o ovo é uma alternativa mais acessível ao consumidor. Se temos, por exemplo, alguma proteína com valor acima daquilo que o consumidor está disposto a pagar, ele migra para aquela que está mais acessível. Se a demanda dessa proteína for maior do que a oferta, consequentemente os preços também vão reagir.

Mitos sobre o valor nutricional

Existe uma crença popular de que ovos vermelhos, por serem mais caros, são mais nutritivos. Vitor Delmaestro refuta essa ideia, explicando que o valor nutricional é o mesmo. Ele enfatiza que a qualidade do ovo depende mais da alimentação e do manejo das aves do que da cor da casca.

"O que pode variar é a qualidade dos ovos caipiras, que geralmente têm maior concentração de vitaminas e minerais devido à alimentação mais natural das galinhas"" Vitor Delmaestro - Nutricionista

Dicas de compra

Tanto Vitor Delmaestro quanto Carolina Covre dizem que, independentemente de serem caipiras ou não, e vermelhos ou brancos, é importante escolher ovos íntegros, sem rachaduras e sem sujeiras. "A contaminação cruzada, especialmente por fezes, pode trazer sérios riscos à saúde", alertam.

Ovos caipiras são superiores?

Os ovos caipiras, sim, apresentam uma diferença significativa em termos de qualidade nutricional, principalmente pela alimentação das galinhas. “Galinhas caipiras, que se alimentam de milho, grãos e pequenos seres vivos, produzem ovos com maior teor de vitaminas e minerais, especialmente ferro, resultando em uma gema mais escura,” destaca Vitor Delmaestro. “Essas galinhas são criadas de forma mais natural, o que melhora a qualidade dos ovos".