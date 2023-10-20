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Alívio no bolso

Por que o preço do ovo despencou no Espírito Santo? Entenda

Após um período de meses com cotação média superior a R$ 20 reais o pente com 30 unidades, o valor pela mesma quantidade caiu significativamente; unidade chega a sair por menos de R$ 0,50
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

20 out 2023 às 16:28

Publicado em 20 de Outubro de 2023 às 16:28

A queda foi ainda maior nos ovos brancos, segundo Procon de Vitória
O Espírito Santo é o maior produtor nacional de ovos e o preço do alimento caiu após meses de alta Crédito: Reprodução | Freepik
Uma passadinha rápida pelo supermercado já mostra o que muitas pessoas aguardavam ansiosas: a queda do preço do ovo, um dos principais alimentos consumidos pelos brasileiros. Após meses sucessivos de aumento, o produto entrou em um período de estabilidade no Espírito Santo, causando – finalmente – certo alívio ao bolso dos capixabas. 
Dados da Associação dos Avicultores do Estado do Espírito Santo (AVES) apontam que uma caixa de ovos brancos com 30 dúzias, no dia 18 de agosto, custava entre R$5,60 e R$5,70 assim que saía da granja. Um mês depois, em setembro, esse valor já variava de R$4,83 a R$5. Em outubro, estabilizou entre R$5,26 e R$ 5,50.
Entenda - Por que o preço do ovo despencou no Espírito Santo
A diferença pôde ser sentida diretamente pelo consumidor final. Nos supermercados da Capital capixaba, em julho, o pente mais barata com 30 ovos brancos custava R$ 21,80; enquanto esse valor foi de R$ 14,90 em outubro, queda superior a 31%, segundo a Pesquisa Comparativa de Preços de Itens de Primeira Necessidade, do Procon Vitória.
Confira os valores dos ovos brancos de 30 unidades em Vitória: 
  • Janeiro - R$ 13,98
  • Fevereiro - R$ 14,80
  • Março - R$ 19,77
  • Abril - R$ 18
  • Maio - R$ 21,90
  • Junho - R$ 21,99
  • Julho - R$ 21,80
  • Agosto - R$ 18,90
  • Setembro - R$ 13,90
  • Outubro - R$ 14,90

Por que isso está ocorrendo?

O diretor-executivo da AVES, Nélio Hand, explicou para a reportagem de A Gazeta que a pandemia da Covid-19 desencadeou o encarecimento de vários alimentos, inclusive do ovo. Essa tendência já vinha sendo observada, segundo Hand, desde 2020. 
Ovo
O pente de ovo baixou de preço e a unidade chega a sair por menos de R$ 0,50 centavos em Vitória Crédito: Murilo Cuzzuol
"Nacionalmente, entre 2021 e 2022, a produção de ovos reduziu em torno de 5%. No Espírito Santo, essa queda foi mais acentuada, sendo 17%. Isso provocou uma oferta menor de ovos e o produto subiu", destacou.
Quanto à redução dos preços, ele avalia que se iniciou a partir do mês de agosto, por conta da recuperação da produção.
"Tanto ao nível de Brasil quanto ao nível de Espírito Santo, a produção vem tendo alguma recuperação, embora tenhamos registrado no Estado uma menor recuperação. Mas, na média brasileira, tem se registrado gradativamente essa recuperação. Nós tivemos o início dessa redução do preço do ovo, também impactada por outras proteínas que vêm sofrendo uma redução, especialmente as carnes, que vêm registrando quedas nos preços nas últimas semanas", pontuou o diretor-geral.

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