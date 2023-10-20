Por que o preço do ovo despencou no Espírito Santo? Entenda

O Espírito Santo é o maior produtor nacional de ovos e o preço do alimento caiu após meses de alta Crédito: Reprodução | Freepik

Uma passadinha rápida pelo supermercado já mostra o que muitas pessoas aguardavam ansiosas: a queda do preço do ovo, um dos principais alimentos consumidos pelos brasileiros. Após meses sucessivos de aumento, o produto entrou em um período de estabilidade no Espírito Santo , causando – finalmente – certo alívio ao bolso dos capixabas.

Dados da Associação dos Avicultores do Estado do Espírito Santo (AVES) apontam que uma caixa de ovos brancos com 30 dúzias, no dia 18 de agosto, custava entre R$5,60 e R$5,70 assim que saía da granja. Um mês depois, em setembro, esse valor já variava de R$4,83 a R$5. Em outubro, estabilizou entre R$5,26 e R$ 5,50.

Your browser does not support the audio element. Entenda - Por que o preço do ovo despencou no Espírito Santo

A diferença pôde ser sentida diretamente pelo consumidor final. Nos supermercados da Capital capixaba, em julho, o pente mais barata com 30 ovos brancos custava R$ 21,80; enquanto esse valor foi de R$ 14,90 em outubro, queda superior a 31%, segundo a Pesquisa Comparativa de Preços de Itens de Primeira Necessidade, do Procon Vitória.

Confira os valores dos ovos brancos de 30 unidades em Vitória:

Janeiro - R$ 13,98

Fevereiro - R$ 14,80

Março - R$ 19,77

Abril - R$ 18

Maio - R$ 21,90

Junho - R$ 21,99

Julho - R$ 21,80

Agosto - R$ 18,90

Setembro - R$ 13,90

Outubro - R$ 14,90

Por que isso está ocorrendo?

A Gazeta que a pandemia da O diretor-executivo da AVES, Nélio Hand, explicou para a reportagem deque a pandemia da Covid-19 desencadeou o encarecimento de vários alimentos, inclusive do ovo. Essa tendência já vinha sendo observada, segundo Hand, desde 2020.

O pente de ovo baixou de preço e a unidade chega a sair por menos de R$ 0,50 centavos em Vitória Crédito: Murilo Cuzzuol

"Nacionalmente, entre 2021 e 2022, a produção de ovos reduziu em torno de 5%. No Espírito Santo, essa queda foi mais acentuada, sendo 17%. Isso provocou uma oferta menor de ovos e o produto subiu", destacou.

Quanto à redução dos preços, ele avalia que se iniciou a partir do mês de agosto, por conta da recuperação da produção.