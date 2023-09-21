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Ranking nacional

ES cai para segundo lugar em produção de ovos de codorna no Brasil

Segundo a Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) de 2022, criação capixaba corresponde a 20,4% da nacional; no Estado, Santa Maria de Jetibá segue como líder do ranking
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

21 set 2023 às 19:02

Publicado em 21 de Setembro de 2023 às 19:02

Produção de ovo de codorna tem se destacado como importante atividade no ES
Ovos de codorna: produção do Espírito Santo caiu uma posição no ranking nacional Crédito: Azerbaijan_stockers/Freepik
Após produzir 46,7 milhões de dúzias no ano passado, correspondente a 20,4% da produção nacional, o Espírito Santo tornou-se o segundo maior produtor de ovos de codorna no país, conforme dados da Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) de 2022, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O primeiro lugar é de Minas Gerais, com 48 milhões de dúzias.
Embora seja uma posição de destaque, houve queda no Espírito Santo em relação ao ano anterior. Na pesquisa com dados de 2021, o Estado havia ficado na primeira colocação, com 70,6 milhões de dúzias, equivalente a 25,8% do Brasil. Entre 2021 e 2022, o Espírito Santo teve uma queda de 32,8% na quantidade de codornas e de 31,5% na produção de ovos de codorna. 
Mas, do ponto de vista das cidades produtoras, Santa Maria do Jetibá não perdeu o posto e lidera o ranking do país. Dos 46,7 milhões de dúzias do Espírito Santo, 46 milhões foram produzidas na cidade, que também é conhecida como capital nacional do ovo. O município ainda tem o maior valor relacionado a produtos de origem animal entre todas as cidades brasileiras: R$ 1,6 bilhão. Desse total, 95% foram provenientes da venda de ovos de galinha, produção em que também é líder nacional.

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