ES é o maior produtor de ovos de codorna do país, diz IBGE

Produção de ovo de codorna tem se destacado como importante atividade no ES Crédito: Azerbaijan_stockers/Freepik

Com uma produção de 70,6 milhões de dúzias em 2021, equivalente a 25,8% da produção nacional, o Espírito Santo foi novamente o maior produtor de ovos de codorna do país. No ranking municipal relativo a codornas, Santa Maria de Jetibá (ES) seguiu ocupando a primeira posição tanto na quantidade de animais (3,3 milhões) quanto na produção de ovos (66,6 milhões de dúzias).

Apesar da primeira colocação, essa cultura apresentou queda de 10% na quantidade de codornas e de 4,9% na produção de ovos dessa ave, segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgado nesta quinta-feira (22).

Segundo a Pesquisa da Pecuária Municipal - PPM 2021, a cidade seguiu apresentando o maior valor de produção de produtos de origem animal dentre todos os municípios brasileiros: R$ 1,4 bilhão. Desse total, 94,1% foram provenientes da venda de ovos de galinha.

EFETIVO DE GALINHAS CAI 13,4%

A produção estadual de ovos de galinha totalizou 368,0 milhões de dúzias em 2021, sendo 8,5% menor que a obtida em 2020. Santa Maria de Jetibá, com 339,5 milhões de dúzias, continuou sendo o principal município produtor de ovos de galinha do país.

Segundo o IBGE, o total de galináceos no último dia de 2021, data de referência da pesquisa, foi de 1,5 bilhão de cabeças no Brasil. Quanto ao número de galinhas, o total nacional foi estimado em 255,6 milhões de cabeças, com um aumento de 1,1% em relação ao ano anterior.

Os Estados com as maiores participações nesse plantel foram: São Paulo (20,9%), Paraná (10,0%), Rio Grande do Sul (8,5%), Minas Gerais (8,0%), Santa Catarina (6,9%), Goiás (6,3%) e Espírito Santo (6,1%). O efetivo de galináceos no Estado foi de 28,9 milhões de cabeças, enquanto o de galinhas ficou em 15,6 milhões de cabeças, apresentando queda de 13,4% em relação a 2020. Santa Maria de Jetibá (ES) foi o município que apresentou o maior efetivo de galinhas (14,0 milhões) do país. Já na análise de galináceos, o município ficou em segundo lugar (16,1 milhões), atrás de Cascavel (PR) (20,0 milhões).

O efetivo de suínos no Estado foi de 208,4 mil cabeças, apresentando queda de 3,3% na comparação com 2020.

PRODUÇÃO DE OVOS DE GALINHA CAI 8,5%

A produção nacional de ovos de galinha foi de 4,8 bilhões de dúzias em 2021. O Estado de São Paulo foi o maior produtor nacional, responsável por 24,0% do total de ovos, seguido pelo Paraná (9,4%), Minas Gerais (8,5%) e Rio Grande do Sul (7,9%). O Espírito Santo ocupa a quinta posição, com 7,6% do total de ovos produzidos no país (368,0 milhões de dúzias).

Entre 2020 e 2021, a produção de ovos de galinha caiu 8,5% no Estado. Entre os municípios brasileiros, Santa Maria de Jetibá (ES) lidera o ranking, com uma produção de 339,5 milhões de dúzias, seguida por Bastos (SP), com 261,5 milhões de dúzias. Entre 2020 e 2021, a produção de ovos de galinha caiu 8,6% em Santa Maria de Jetibá.

ESTADO PRODUZ 361,8 MILHÕES DE LITROS DE LEITE

A produção brasileira de leite, em 2021, foi de 35,3 bilhões de litros. Foram 15,9 milhões de vacas ordenhadas no Brasil. Já no Espírito Santo, a produção de leite foi de 361,8 milhões de litros, mostrando uma queda de 7,8% em relação ao ano anterior. Foram 249,0 mil vacas ordenhadas no Estado.

Destacam-se na produção de leite os municípios de Ecoporanga, Presidente Kennedy, Alegre, Nova Venécia e Itapemirim. O valor de produção gerado pela atividade em 2021 foi de R$ 68,2 bilhões no Brasil e de R$ 727,1 milhões no Espírito Santo.

PRODUÇÃO DE MEL CHEGA A 690 MIL TONELADAS

Em 2021, a produção nacional de mel de abelha atingiu 55,8 mil toneladas, o que representou um aumento de 6,4% em relação ao ano anterior. O valor da produção foi de R$ 854,4 milhões. No Espírito Santo, foram produzidas 690,1 toneladas de mel, com um aumento de 0,4% em relação a 2020. O valor da produção foi de R$ 9,8 milhões.

Os municípios de Aracruz (80,1 toneladas), Marechal Floriano (80,0 toneladas), Fundão (80,0 toneladas), Domingos Martins (54,9 toneladas) e São Mateus (50,2 toneladas) foram os maiores produtores do Estado.

PSICULTURA CRESCE

Em 2021, a produção total da piscicultura brasileira foi de 559,0 mil toneladas, 0,9% maior que no ano anterior. No Espírito Santo, a produção da piscicultura foi de 4,7 mil toneladas, com um aumento de 18,7% em relação a 2020.

A tilápia seguiu como a espécie mais criada no Brasil, representando 64,6% da quantidade de peixes produzidos no País. No Espírito Santo, a produção de tilápia (4,7 mil toneladas) representa 99,1% do total da piscicultura do Estado. Os maiores municípios produtores do Estado foram Linhares (2,2 mil toneladas), Domingos Martins (900,0 toneladas) e Marechal Floriano (320,0 toneladas).

Entre 2020 e 2021, a produção de tilápia cresceu 4,5% no Brasil e 18,8% no Espírito Santo.

CAMARÃO TEM BAIXA

A produção de camarão no Brasil foi de 78,6 mil toneladas em 2021, um volume 18,1% maior que o do ano anterior. No Espírito Santo, essa produção foi de 9,8 toneladas, apresentando uma queda de 35,0% na comparação com 2020. Governador Lindenberg é o maior produtor do Estado, com 5,0 toneladas, seguido por Ibiraçu (2,1 toneladas) e São Mateus (1,7 tonelada).