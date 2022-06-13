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Mercado internacional

Café conilon com selo de origem capixaba é exportado pela 1ª vez

Embarque do primeiro contêiner de café conilon com indicações Geográfica (IG) e de Procedência (IP) do Estado aconteceu no último dia 6 com destino à Itália

Publicado em 13 de Junho de 2022 às 19:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jun 2022 às 19:23
Coopeavi realiza primeiro embarque de conilon com IG para o mercado internacional
Coopeavi realiza primeiro embarque de conilon com IG para o mercado internacional Crédito: Jonnathan Berger | Divulgação Coopeavi
A Cooperativa Agropecuária Centro Serrana (Coopeavi) realizou, no último dia 6, o embarque do primeiro contêiner de café conilon com indicações Geográfica (IG) e de Procedência (IP) do Espírito Santo. Ao todo foram exportadas para a Itália 19,2 toneladas de grãos com 80 pontos. A iniciativa visa proteger o conilon especial, confirmando a respectiva qualidade e origem, e contempla os cafés produzidos em todo o território capixaba.
A Coopeavi é uma das quatro cooperativas que constituem a Federação dos Cafés do Espírito Santo (Fecafés), fundada em julho de 2019 com apoio da Organização das Cooperativas do Brasil (OCB-ES) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-ES) para gerir o selo de Indicação Geográfica. 
Para o gerente executivo de Café da Coopeavi, Giliarde Cardoso, a rastreabilidade do conilon capixaba é a maior vantagem em torno do projeto. "Com o selo, conseguimos garantir para o cliente toda uma relação de qualidade e rastreabilidade do produto. Pretendemos, com a IG, avançar cada vez mais numa visão do mercado internacional sobre a qualidade do conilon capixaba, dar visibilidade para o produto e evidenciar a forma profissional como ele é trabalhado no Estado", destaca.
Na operação de estreia com a Indicação Geográfica, a Coopeavi encaminhou 640 sacas de 30 kg cada para um importador italiano.
A comercialização dos cafés dos cooperados no mercado internacional é uma das atividades da Coopeavi. Em 2021, a cooperativa alcançou a marca de mais de meio milhão de sacas comercializadas. Deste volume, mais de 27 mil foram exportadas para dez países.
Com informações de Coopeavi

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