Resgate de gato mobiliza bombeiros e leva 12h para ser realizado em Vitória

Um gato que estava há quatro dias preso na fenda de uma pedra do Parque da Cebola, em Vitória , foi resgatado em uma super operação do Corpo de Bombeiros que durou mais de 12h e contou com mais de sete militares. O resgate começou na noite de terça-feira (17) e só terminou na quarta-feira (18).

Uma equipe de proteção aos animais ouviu o miado do gato pela primeira vez no domingo (15). Na segunda-feira (17), o felino continuava miando muito, mas a equipe não conseguia ver onde estava o animal.

"Nós acionamos os bombeiros pela primeira vez na segunda, mas quando eles foram lá, o gato não fez nenhum som e os bombeiros foram embora. Como estava miando tanto, a gente percebeu que ele deveria estar preso", contou Ilka Westermeyer, uma das integrantes da equipe do grupo Gatinhos Pedra da Cebola - grupo de proteção aos animais que monitora os gatos do parque. De acordo com os integrantes do grupo, tudo indica que o animal foi abandonado no local.

Um zelador do parque subiu em uma pedra e conseguiu ver de cima onde o gato estava.

"É um macho adulto não castrado, todos os gatos do parque são castrados. Nós o alimentamos com uma colher pendurada com um pauzinho, jogando a comida pela fresta. Ele lambeu o patê que a gente deu na colher. Demos um remédio também com a ajuda de médicos veterinários" Ilka Westermeyer - Integrante da equipe do grupo Gatinhos Pedra da Cebola

Os bombeiros precisaram quebrar as pedras para terem acesso ao gatinho preso na fenda Crédito: Divulgação/ Corpo de Bombeiros

Corpo de Bombeiros só conseguiu começar a fazer o resgate a partir de terça-feira e por lá os bombeiros encontraram um local de difícil acesso para realizar o resgate. O gato estava preso em uma pequena fresta em uma rocha.

As equipes também conseguiam ouvir o miado do gato, mas mesmo fazendo algumas aberturas na rocha, não conseguiram tirar o animal do local.

Uma câmera de busca foi utilizada, mas eles também não conseguiram visualizar exatamente onde ele estava para fazer o acesso para o resgate.

No dia seguinte, os bombeiros voltaram já com vários equipamentos como almofadas pneumáticas, martelo rompedor, escoras, além de uma equipe especializada para conseguir resgatar o gatinho. O resgate durou o dia inteiro até a equipe finalmente conseguir chegar até o animal.

"Ele estava muito apertado ali entre as pedras. Eles começaram a segurar o local para nenhuma pedra cair, e começaram a cavar a pedra até chegar no gato. Depois de tirar as pedras, ainda demorou uma hora para conseguir tirar ele de lá. Foi uma mobilização enorme. Os bombeiros não desistiram, a gente não desistiu. Todo mundo ajudou e conseguimos salvar", comentou a voluntária.

O gatinho - que foi batizado de Francisco devido ao santo protetor dos animais, São Francisco de Assis - foi levado para uma clínica veterinário onde recebe outros cuidados.

Gatinho resgatado foi batizado de Franscisco Crédito: Redes Sociais

"A gente deu esse nome porque nós pedimos muita ajuda a São Francisco. E deu certo. E agora ele está sendo bem cuidado. Ele é um gato bonzinho, macho preto peludo de aproximadamente 2 anos. Ele tem um problema de pele e está muito magro. Francisco já tem uma lista de interessados que querem adotá-lo. Com certeza vai ter uma vida de rei a partir de agora" Ilka Westermeyer - Integrante da equipe Gatinhos Pedra da Cebola

Equipe especializada em desastres teve que ser acionada para resgatar animal Crédito: Divulgação/ Corpo de Bombeiros