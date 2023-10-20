Resgate de gato mobiliza bombeiros e leva 12h para ser realizado em Vitória

Um gato que estava há quatro dias preso na fenda de uma pedra do Parque da Cebola, em Vitória, foi resgatado em uma super operação do Corpo de Bombeiros que durou mais de 12h e contou com mais de sete militares. O resgate começou na noite de terça-feira (17) e só terminou na quarta-feira (18).
Uma equipe de proteção aos animais ouviu o miado do gato pela primeira vez no domingo (15). Na segunda-feira (17), o felino continuava miando muito, mas a equipe não conseguia ver onde estava o animal.
"Nós acionamos os bombeiros pela primeira vez na segunda, mas quando eles foram lá, o gato não fez nenhum som e os bombeiros foram embora. Como estava miando tanto, a gente percebeu que ele deveria estar preso", contou Ilka Westermeyer, uma das integrantes da equipe do grupo Gatinhos Pedra da Cebola - grupo de proteção aos animais que monitora os gatos do parque. De acordo com os integrantes do grupo, tudo indica que o animal foi abandonado no local.
Um zelador do parque subiu em uma pedra e conseguiu ver de cima onde o gato estava.
"É um macho adulto não castrado, todos os gatos do parque são castrados. Nós o alimentamos com uma colher pendurada com um pauzinho, jogando a comida pela fresta. Ele lambeu o patê que a gente deu na colher. Demos um remédio também com a ajuda de médicos veterinários"
O Corpo de Bombeiros só conseguiu começar a fazer o resgate a partir de terça-feira e por lá os bombeiros encontraram um local de difícil acesso para realizar o resgate. O gato estava preso em uma pequena fresta em uma rocha.
As equipes também conseguiam ouvir o miado do gato, mas mesmo fazendo algumas aberturas na rocha, não conseguiram tirar o animal do local.
Uma câmera de busca foi utilizada, mas eles também não conseguiram visualizar exatamente onde ele estava para fazer o acesso para o resgate.
No dia seguinte, os bombeiros voltaram já com vários equipamentos como almofadas pneumáticas, martelo rompedor, escoras, além de uma equipe especializada para conseguir resgatar o gatinho. O resgate durou o dia inteiro até a equipe finalmente conseguir chegar até o animal.
"Ele estava muito apertado ali entre as pedras. Eles começaram a segurar o local para nenhuma pedra cair, e começaram a cavar a pedra até chegar no gato. Depois de tirar as pedras, ainda demorou uma hora para conseguir tirar ele de lá. Foi uma mobilização enorme. Os bombeiros não desistiram, a gente não desistiu. Todo mundo ajudou e conseguimos salvar", comentou a voluntária.
O gatinho - que foi batizado de Francisco devido ao santo protetor dos animais, São Francisco de Assis - foi levado para uma clínica veterinário onde recebe outros cuidados.
"A gente deu esse nome porque nós pedimos muita ajuda a São Francisco. E deu certo. E agora ele está sendo bem cuidado. Ele é um gato bonzinho, macho preto peludo de aproximadamente 2 anos. Ele tem um problema de pele e está muito magro. Francisco já tem uma lista de interessados que querem adotá-lo. Com certeza vai ter uma vida de rei a partir de agora"
Com informações de Viviane Lopes, do g1 ES