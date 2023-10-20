Ação sobre descarte de lixo contará com 'fábrica' de adubo natural no ES

Dos grandes centros às comunidades mais carentes, lidar com o lixo é um problema. Como e onde fazer o descarte gera dúvidas nas pessoas, que, por sua vez, acabam não jogando resíduos fora da forma mais adequada, justamente, por falta de informações. Por meio de ações em Vila Velha e Vitória, o Instituto Lixo Zero Brasil promove a campanha Rumo ao Lixo Zero, com atividades de conscientização lúdicas e interativas, como uma maquete temática e uma "fábrica" de adubo natural, para envolver as comunidades.
As iniciativas vão se concentrar principalmente em Vila Velha, entre esta sexta-feira (20) e 28 de outubro. Marilia Debbané, coordenadora do programa no Instituto Movive — que é parceiro no projeto —, ressaltou que o objetivo da proposta é promover o descarte correto de material orgânico, já que, quando feito da forma errada, gera vários danos ao meio ambiente, como a formação de chorume, contaminação de lençóis freáticos, geração de gás metano, entre outros efeitos negativos.
“A verdade é que o planeta não aguenta mais o nosso nível de consumo e descarte. Ele não é mais capaz de regenerar tudo o que extraímos e descartamos. Precisamos transformar isso em uma economia circular, sistema que busca o melhor aproveitamento dos recursos diversos, priorizando a utilização de insumos duráveis e renováveis”, aponta a coordenadora.
Atitudes na prática
Neste sábado (21), na Barra do Jucu, em Vila Velha, será apresentada a maquete "#RumoaoLixoZero". De um lado, ela mostrará como a sociedade trata o lixo atualmente e, do outro, como seria se tivesse uma cultura de maior cuidado com os resíduos descartados diariamente. O material foi construído por voluntários da Associação de Moradores da Barra do Jucu.
Para além de encarar o lixo somente como um problema, no mesmo dia, também será inaugurado um espaço experimental de compostagem, que é uma técnica de transformar lixo orgânico em adubo natural. O "Tombo do Baldinho", como é chamada a ação, será às 16h.
"“A composteira experimental é um projeto-piloto, construída como exemplo. Com o equipamento, poderemos, no futuro, gerar adubo para a criação de uma horta comunitária, por exemplo. Além disso, estimulará a economia, pois geraremos empregos, afinal, precisaremos de pessoas para trabalhar nela"
Na Prainha, em Vila Velha, o objetivo é transformar o bairro mais antigo do município em um modelo de ambiente limpo. Nos dias 20, 23 e 24 de outubro, das 16h às 18h, quem levar o lixo na pracinha em frente aos Correios e na esquina da Rua Dom Jorge com a Luciano das Neves, em frente à Delegacia da Mulher, vai receber informações de como separar e descartar correntamente o lixo.
Essas orientações também chegarão na sede do Legislativo capixaba, na Capital. No dia 24 de outubro, os funcionários da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) vão aprender a separar e descartar o lixo do melhor jeito possível. E, para finalizar, no dia seguinte (25), será realizado, também na Prainha, um debate com lideranças comunitárias para reforçar a importância do tema e buscar parcerias para ampliar a ação no local e em outras comunidades.