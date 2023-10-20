Ação sobre descarte de lixo contará com 'fábrica' de adubo natural no ES

Dos grandes centros às comunidades mais carentes, lidar com o lixo é um problema. Como e onde fazer o descarte gera dúvidas nas pessoas, que, por sua vez, acabam não jogando resíduos fora da forma mais adequada, justamente, por falta de informações. Por meio de ações em Vila Velha Vitória , o Instituto Lixo Zero Brasil promove a campanha Rumo ao Lixo Zero, com atividades de conscientização lúdicas e interativas, como uma maquete temática e uma "fábrica" de adubo natural, para envolver as comunidades.

As iniciativas vão se concentrar principalmente em Vila Velha, entre esta sexta-feira (20) e 28 de outubro. Marilia Debbané, coordenadora do programa no Instituto Movive — que é parceiro no projeto —, ressaltou que o objetivo da proposta é promover o descarte correto de material orgânico, já que, quando feito da forma errada, gera vários danos ao meio ambiente, como a formação de chorume, contaminação de lençóis freáticos, geração de gás metano, entre outros efeitos negativos.

Ações têm o objetivo de envolver a comunidade e a estimular a abraçar hábitos sustentáveis Crédito: Freepik/ Teksomolika

“A verdade é que o planeta não aguenta mais o nosso nível de consumo e descarte. Ele não é mais capaz de regenerar tudo o que extraímos e descartamos. Precisamos transformar isso em uma economia circular, sistema que busca o melhor aproveitamento dos recursos diversos, priorizando a utilização de insumos duráveis e renováveis”, aponta a coordenadora.

Atitudes na prática

Neste sábado (21), na Barra do Jucu, em Vila Velha, será apresentada a maquete "#RumoaoLixoZero". De um lado, ela mostrará como a sociedade trata o lixo atualmente e, do outro, como seria se tivesse uma cultura de maior cuidado com os resíduos descartados diariamente. O material foi construído por voluntários da Associação de Moradores da Barra do Jucu.

Para além de encarar o lixo somente como um problema, no mesmo dia, também será inaugurado um espaço experimental de compostagem, que é uma técnica de transformar lixo orgânico em adubo natural. O "Tombo do Baldinho", como é chamada a ação, será às 16h.

"“A composteira experimental é um projeto-piloto, construída como exemplo. Com o equipamento, poderemos, no futuro, gerar adubo para a criação de uma horta comunitária, por exemplo. Além disso, estimulará a economia, pois geraremos empregos, afinal, precisaremos de pessoas para trabalhar nela" Marilia Debbané - Coordenadora do programa Rumo ao Lixo Zero no Instituto Movive

Na Prainha, em Vila Velha, o objetivo é transformar o bairro mais antigo do município em um modelo de ambiente limpo. Nos dias 20, 23 e 24 de outubro, das 16h às 18h, quem levar o lixo na pracinha em frente aos Correios e na esquina da Rua Dom Jorge com a Luciano das Neves, em frente à Delegacia da Mulher, vai receber informações de como separar e descartar correntamente o lixo.