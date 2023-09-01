Escola investe em preservação e leva prêmio de sustentabilidade

EMEFIT Adwalter Ribeiro Soares Crédito: (Daniel Bittencourt)

O cuidado com a preservação e a consciência de que cuidar da natureza é um trabalho fundamental para a existência do futuro deve começar cedo. Foi pensando nisso, que a diretora da EMEFIT "Adwalter Ribeiro Soares", no bairro Santa Terezinha, em Colatina, Gleici Romanha, desenvolveu um projeto para incentivar a sustentabilidade. O resultado foi a vitória no Prêmio Biguá Noroeste 2022 na categoria “Ensino Fundamental e Médio”.

“O reconhecimento de todo esse trabalho foi emocionante e de extrema relevância para que toda a equipe confirmasse a importância de todas as ações desenvolvidas na escola. Ações que são essenciais para a vida, não só escolar, mas para a formação do indivíduo como cidadão e ser humano”, explica a diretora.

Segundo Gleici Romanha, o projeto surgiu a partir da oferta de uma disciplina eletiva dentro da nova grade curricular que possibilitou o desenvolvimento de projetos voltados à preservação do meio ambiente. O espaço físico da escola também contribuiu para o sucesso do trabalho, de acordo com a diretora.

Em especial, porque foi desenvolvido um cultivo de hortas e compostagem com ajuda dos alunos, além de um sistema de reaproveitamento de água para coletar os resíduos dos ares-condicionados.

Hoje, os projetos continuam em atividade e a expectativa é de continuar propagando os ideais de preservação com muito trabalho.

“Concorrer e ganhar um prêmio como o Biguá faz com que os estudantes participantes dessas ações percebam a relevância e importância de todas as atividades das quais eles participaram”, destaca.

Prêmio Biguá Sustentabilidade

As inscrições para a edição 2023 do prêmio já estão abertas. As inscrições podem ser feitas até 31 de julho pelo site oficial, pelo WhatsApp (27) 99842-7575, pelas agências do Sicoob do seu município ou nas sedes da Rede Gazeta. Os documentos e as informações completas podem ser consultadas no edital do Prêmio Biguá.

Os ganhadores do primeiro lugar do Prêmio Biguá de Sustentabilidade vão levar para casa um troféu, um certificado e a quantia de R$ 3 mil, nas categorias Práticas Sustentáveis Escolares, Sociedade Civil e Produtor Rural. Os segundos e terceiros colocados serão premiados com um certificado e as quantias de R$ 1,5 mil e R$ 1 mil, respectivamente.

Já as empresas privadas e públicas serão premiadas, em cada categoria, com um troféu e um certificado, enquanto os segundos e terceiros colocados também serão certificados.

Prêmio Biguá Noroeste

Inscrições até: 31 de julho

Podem participar: produtores rurais, iniciativas públicas, escolas de ensino fundamental e médio, empresas e sociedade civil. Onde se inscrever: pelo site oficial, pelo WhatsApp (27) 99842-7575, pelas agências do Sicoob do seu município ou nas sedes da Rede Gazeta.