Projeto de sustentabilidade recupera nascente de produtores em Santa Teresa

Secretaria municipal de agricultura e desenvolvimento econômico prefeitura de Santa Teresa/ES Crédito: (Daniel Bittencourt)

Não tem jeito. Falar do futuro é falar do presente. Afinal, as ações que tomamos hoje influenciam diretamente no funcionamento do amanhã. Dessa forma, preservação é uma das palavras-chave na hora de construir o mundo que queremos viver e queremos deixar para as próximas gerações. Quem toma essas atitudes não apenas está praticando sustentabilidade, mas também está exercendo a cidadania.

Um exemplo disso está no projeto Barraginha e Cochinhos, uma tecnologia da Embrapa que foi trazida para o Espírito Santo pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e ofertada para os municípios capixabas.

Segundo a secretária de Agricultura e Desenvolvimento Econômico de Santa Teresa, Edna Totola, o município assinou o convênio em 2019, mas só foi implementado o projeto em janeiro de 2021, quando assumiu a pasta. A iniciativa, inclusive, conquistou o primeiro lugar na categoria Poder Público, no Prêmio Biguá Sustentabilidade 2022, na região Noroeste, e já foi executada em 13 propriedades, em Santa Teresa.

“O projeto consiste na construção de pequenas estruturas para captar águas das chuvas e alimentar o lençol freático. Em uma das propriedades, construímos as estruturas em junho de 2021. Um ano depois fomos verificar os resultados e nos deparamos com uma nascente, que estava seca há oito anos, com uma vazão de 1,5 litro de água por minuto. Isso compreende a 800 mil litros de água por ano”, explica Edna Totola.

Ainda segundo a secretária, o Biguá é muito importante porque reconhece ações relevantes de preservação de recuperação do meio ambiente. Isso estimula municípios, instituições de ensino e o setor privado a se preocuparem mais com ações nessa área.

“Para nós servidores públicos é muito estimulante. É o reconhecimento de um trabalho, que é fruto da dedicação de toda uma equipe e sabemos como a água é imprescindível para os produtores rurais. Além disso, para o município e administração municipal também é muito importante, pois a sustentabilidade é uma preocupação da atual gestão de Santa Teresa”, pontua.

Hoje, o projeto conta com uma lista de espera de produtores rurais interessados e as expectativas continuam muito positivas.

Não tem jeito. Falar do futuro é falar do presente. Afinal, as ações que tomamos hoje influenciam diretamente no funcionamento do amanhã. Dessa forma, preservação é uma das palavras-chave na hora de construir o mundo que queremos viver e queremos deixar para as próximas gerações. Quem toma essas atitudes não apenas está praticando sustentabilidade, mas também está exercendo a cidadania.

Um exemplo disso está no projeto Barraginha e Cochinhos, uma tecnologia da Embrapa que foi trazida para o Espírito Santo pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e ofertada para os municípios capixabas.

Segundo a secretária de Agricultura e Desenvolvimento Econômico de Santa Teresa, Edna Totola, o município assinou o convênio em 2019, mas só foi implementado o projeto em janeiro de 2021, quando assumiu a pasta. A iniciativa, inclusive, conquistou o primeiro lugar na categoria Poder Público, no Prêmio Biguá Sustentabilidade 2022, na região Noroeste, e já foi executada em 13 propriedades, em Santa Teresa.

“O projeto consiste na construção de pequenas estruturas para captar águas das chuvas e alimentar o lençol freático. Em uma das propriedades, construímos as estruturas em junho de 2021. Um ano depois fomos verificar os resultados e nos deparamos com uma nascente, que estava seca há oito anos, com uma vazão de 1,5 litro de água por minuto. Isso compreende a 800 mil litros de água por ano”, explica Edna Totola.

Ainda segundo a secretária, o Biguá é muito importante porque reconhece ações relevantes de preservação de recuperação do meio ambiente. Isso estimula municípios, instituições de ensino e o setor privado a se preocuparem mais com ações nessa área.

“Para nós servidores públicos é muito estimulante. É o reconhecimento de um trabalho, que é fruto da dedicação de toda uma equipe e sabemos como a água é imprescindível para os produtores rurais. Além disso, para o município e administração municipal também é muito importante, pois a sustentabilidade é uma preocupação da atual gestão de Santa Teresa”, pontua.

Hoje, o projeto conta com uma lista de espera de produtores rurais interessados e as expectativas continuam muito positivas.

“Com esse projeto podemos observar que a água também pode ser plantada, pois é isso que fazemos com essas estruturas. As pequenas barragens e os coxins nos permitem plantar as águas das chuvas, que irão infiltrar no lençol freático e brotar nas nascentes das propriedades”, finaliza a secretária.

Prêmio Biguá Sustentabilidade

As inscrições para a edição 2023 do prêmio já estão abertas. As inscrições podem ser feitas até 31 de julho pelo site oficial, pelo WhatsApp (27) 99842-7575, pelas agências do Sicoob do seu município ou nas sedes da Rede Gazeta. Os documentos e as informações completas podem ser consultadas no edital do Prêmio Biguá.

Os ganhadores do primeiro lugar do Prêmio Biguá de Sustentabilidade vão levar para casa um troféu, um certificado e a quantia de R$ 3 mil, nas categorias Práticas Sustentáveis Escolares, Sociedade Civil e Produtor Rural. Os segundos e terceiros colocados serão premiados com um certificado e as quantias de R$ 1,5 mil e R$ 1 mil, respectivamente.

Já as empresas privadas e públicas serão premiadas, em cada categoria, com um troféu e um certificado, enquanto os segundos e terceiros colocados também serão certificados.

Prêmio Biguá Noroeste

Inscrições até: 31 de julho

Podem participar: produtores rurais, iniciativas públicas, escolas de ensino fundamental e médio, empresas e sociedade civil. Onde se inscrever: pelo site oficial, pelo WhatsApp (27) 99842-7575, pelas agências do Sicoob do seu município ou nas sedes da Rede Gazeta.

Inscrições até: 31 de julho

Podem participar: produtores rurais, iniciativas públicas, escolas de ensino fundamental e médio, empresas e sociedade civil. Onde se inscrever: pelo site oficial, pelo WhatsApp (27) 99842-7575, pelas agências do Sicoob do seu município ou nas sedes da Rede Gazeta.