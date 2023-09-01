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Água é vida

Projeto de sustentabilidade recupera nascente de produtores em Santa Teresa

Iniciativa vencedora da categoria “Poder Público”, no Prêmio Biguá Sustentabilidade 2022, foi responsável por recuperar nascentes de 13 propriedade no município

Publicado em 

01 set 2023 às 15:22

Publicado em 01 de Setembro de 2023 às 15:22

A secretária de Agricultura de Santa Teresa, Edna Totola, ganhou o prêmio na categoria poder público pelo projeto “Barraginhas e Cochinhos na Sub-bacia do Rio Santa Maria do Doce em Santa Teresa”.
Secretaria municipal de agricultura e desenvolvimento econômico prefeitura de Santa Teresa/ES Crédito: (Daniel Bittencourt)
Não tem jeito. Falar do futuro é falar do presente. Afinal, as ações que tomamos hoje influenciam diretamente no funcionamento do amanhã. Dessa forma, preservação é uma das palavras-chave na hora de construir o mundo que queremos viver e queremos deixar para as próximas gerações. Quem toma essas atitudes não apenas está praticando sustentabilidade, mas também está exercendo a cidadania.
Um exemplo disso está no projeto Barraginha e Cochinhos, uma tecnologia da Embrapa que foi trazida para o Espírito Santo pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e ofertada para os municípios capixabas.
Segundo a secretária de Agricultura e Desenvolvimento Econômico de Santa Teresa, Edna Totola, o município assinou o convênio em 2019, mas só foi implementado o projeto em janeiro de 2021, quando assumiu a pasta. A iniciativa, inclusive, conquistou o primeiro lugar na categoria Poder Público, no Prêmio Biguá Sustentabilidade 2022, na região Noroeste, e já foi executada em 13 propriedades, em Santa Teresa.
“O projeto consiste na construção de pequenas estruturas para captar águas das chuvas e alimentar o lençol freático. Em uma das propriedades, construímos as estruturas em junho de 2021. Um ano depois fomos verificar os resultados e nos deparamos com uma nascente, que estava seca há oito anos, com uma vazão de 1,5 litro de água por minuto. Isso compreende a 800 mil litros de água por ano”, explica Edna Totola.
Ainda segundo a secretária, o Biguá é muito importante porque reconhece ações relevantes de preservação de recuperação do meio ambiente. Isso estimula municípios, instituições de ensino e o setor privado a se preocuparem mais com ações nessa área.
“Para nós servidores públicos é muito estimulante. É o reconhecimento de um trabalho, que é fruto da dedicação de toda uma equipe e sabemos como a água é imprescindível para os produtores rurais. Além disso, para o município e administração municipal também é muito importante, pois a sustentabilidade é uma preocupação da atual gestão de Santa Teresa”, pontua.
Hoje, o projeto conta com uma lista de espera de produtores rurais interessados e as expectativas continuam muito positivas.
Não tem jeito. Falar do futuro é falar do presente. Afinal, as ações que tomamos hoje influenciam diretamente no funcionamento do amanhã. Dessa forma, preservação é uma das palavras-chave na hora de construir o mundo que queremos viver e queremos deixar para as próximas gerações. Quem toma essas atitudes não apenas está praticando sustentabilidade, mas também está exercendo a cidadania.
Um exemplo disso está no projeto Barraginha e Cochinhos, uma tecnologia da Embrapa que foi trazida para o Espírito Santo pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e ofertada para os municípios capixabas.
Segundo a secretária de Agricultura e Desenvolvimento Econômico de Santa Teresa, Edna Totola, o município assinou o convênio em 2019, mas só foi implementado o projeto em janeiro de 2021, quando assumiu a pasta. A iniciativa, inclusive, conquistou o primeiro lugar na categoria Poder Público, no Prêmio Biguá Sustentabilidade 2022, na região Noroeste, e já foi executada em 13 propriedades, em Santa Teresa.
“O projeto consiste na construção de pequenas estruturas para captar águas das chuvas e alimentar o lençol freático. Em uma das propriedades, construímos as estruturas em junho de 2021. Um ano depois fomos verificar os resultados e nos deparamos com uma nascente, que estava seca há oito anos, com uma vazão de 1,5 litro de água por minuto. Isso compreende a 800 mil litros de água por ano”, explica Edna Totola.
Ainda segundo a secretária, o Biguá é muito importante porque reconhece ações relevantes de preservação de recuperação do meio ambiente. Isso estimula municípios, instituições de ensino e o setor privado a se preocuparem mais com ações nessa área.
“Para nós servidores públicos é muito estimulante. É o reconhecimento de um trabalho, que é fruto da dedicação de toda uma equipe e sabemos como a água é imprescindível para os produtores rurais. Além disso, para o município e administração municipal também é muito importante, pois a sustentabilidade é uma preocupação da atual gestão de Santa Teresa”, pontua.
Hoje, o projeto conta com uma lista de espera de produtores rurais interessados e as expectativas continuam muito positivas.
“Com esse projeto podemos observar que a água também pode ser plantada, pois é isso que fazemos com essas estruturas. As pequenas barragens e os coxins nos permitem plantar as águas das chuvas, que irão infiltrar no lençol freático e brotar nas nascentes das propriedades”, finaliza a secretária.

Prêmio Biguá Sustentabilidade

As inscrições para a edição 2023 do prêmio já estão abertas. As inscrições podem ser feitas até 31 de julho pelo site oficial, pelo WhatsApp (27) 99842-7575, pelas agências do Sicoob do seu município ou nas sedes da Rede Gazeta. Os documentos e as informações completas podem ser consultadas no edital do Prêmio Biguá.
Os ganhadores do primeiro lugar do Prêmio Biguá de Sustentabilidade vão levar para casa um troféu, um certificado e a quantia de R$ 3 mil, nas categorias Práticas Sustentáveis Escolares, Sociedade Civil e Produtor Rural. Os segundos e terceiros colocados serão premiados com um certificado e as quantias de R$ 1,5 mil e R$ 1 mil, respectivamente.
Já as empresas privadas e públicas serão premiadas, em cada categoria, com um troféu e um certificado, enquanto os segundos e terceiros colocados também serão certificados.

Prêmio Biguá Noroeste

Inscrições até: 31 de julho
Podem participar: produtores rurais, iniciativas públicas, escolas de ensino fundamental e médio, empresas e sociedade civil. Onde se inscrever: pelo site oficial, pelo WhatsApp (27) 99842-7575, pelas agências do Sicoob do seu município ou nas sedes da Rede Gazeta.
Inscrições até: 31 de julho
Podem participar: produtores rurais, iniciativas públicas, escolas de ensino fundamental e médio, empresas e sociedade civil. Onde se inscrever: pelo site oficial, pelo WhatsApp (27) 99842-7575, pelas agências do Sicoob do seu município ou nas sedes da Rede Gazeta.
Prêmio: 18 de outubro

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