Granja investe R$ 60 milhões em novo polo de avicultura no ES

Granja Faria fez investimento milionário em Santa Maria de Jetibá Crédito: Divulgação

Comprada no ano passado pela Granja Faria — empresa catarinense que é a maior produtora de ovos do Brasil —, a BL Ovos, de Santa Maria de Jetibá , na região Serrana no Espírito Santo , recebeu investimento de R$ 60 milhões em reestruturação e ganhou um novo nome: Iana Alimentos.

Com 3 milhões de aves, a produção de cerca de 15 milhões de ovos mensais em Santa Maria de Jetibá será comercializada no Espírito Santo, na Bahia e no Rio de Janeiro. Segundo a empresa, com o investimento, a previsão é abrir vagas de emprego e oportunidades na região, mas ainda não há número fechado dos novos postos de trabalho.

O novo negócio do empresário Ricardo Faria, que também é dono das fazendas de grãos Insolo, do adubo orgânico Fertifar e da rede de fast food Eggy — com produtos à base de ovos, atualmente com duas lojas (São Paulo e Minas Gerais) —, recebeu ajustes para integrar as marcas do grupo e fortalecer a comercialização de ovos no Nordeste, começando pela Bahia.

“A comercialização dos ovos era feita a granel e agora o produto será vendido no varejo, com uma nova marca, a Iana, que tem reconhecimento e aval dos clientes pela qualidade e tradição", explica o presidente do Conselho da Granja Faria, Ricardo Faria.

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Investimento em novas estruturas

Um dos investimentos realizados pela Granja Faria em Santa Maria de Jetibá foi a aquisição de maquinário de última geração e tecnologia para expandir a qualidade dos produtos vendidos. Entre eles, estão o lavador de ovos, que retira as impurezas da casca, e a troca das esteiras com curvas de 90 graus para evitar trincas.

“Somos a única granja da região a ter esse tipo de maquinário, essencial para a produção de ovos de qualidade para o consumidor, além de gerar mais segurança e aumento de produtividade entre os profissionais. No próximo ano, acrescentaremos a produção de ovos pasteurizados pela granja”, explica Faria.

Segundo o empresário, os investimentos realizados já deram retorno significativo para a empresa. Desde abril, a Iana Espírito Santo passou a ser a primeira granja do Estado a exportar ovos. Até o momento, foram mais de 50 contêineres enviados para a Tailândia, com mais de 460 mil ovos.

Uso de energia solar

A parte ambiental também fez parte do plano de investimentos da Granja Faria. Até o momento, 65% da energia utilizada em suas operações é gerada via placas solares. A empresa adotou medidas rigorosas para garantir que seus resíduos sejam tratados de maneira adequada antes do descarte.

Foi comprado um tambor de secagem, tecnologia com capacidade de eliminar 100% da umidade do esterco, resultando na eliminação de agentes contaminantes e na produção de um produto final mais seguro e ambientalmente responsável.

As medidas também ampliaram de 180 para 250 o número de profissionais contratados pela Granja, fortalecendo a meta da companhia de ser a maior empresa avícola do país e contribuindo com o crescimento econômico das regiões.

A Granja Faria é a maior produtora de ovos do Brasil e uma das maiores empresas avícolas da América Latina. Conta com 2.500 funcionários, 11 unidades produtivas de ovos férteis, 11 de ovos comerciais e um plantel de 20 milhões de galinhas. A empresa faturou mais de R$ 2 bilhões em 2023. É líder no segmento de galinhas criadas soltas, com 1 milhão de aves no modelo free range (galinhas caipiras), que produzem ovos da marca Ares do Campo.