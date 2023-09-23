Ovo caipira de Linhares ganha selo de qualidade e conquista o mercado

Os ovos caipiras produzidos na localidade de Rio Quartel de Cima, no interior de Linhares , no Norte do Espírito Santo, estão prontos para conquistar o mercado consumidor. A agroindústria Ovos Caipiras da Nona, da empreendedora Clenir Aparecida Zeniboni, foi a primeira neste segmento regularizada no registro do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), da prefeitura. Sem a certificação, ela só realizava pequenas vendas para moradores da comunidade em que reside.

Em entrevista à repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta, Clenir revelou que tinha uma loja de noivas em Vitória. Durante a pandemia, ao se apaixonar pelo interior de Linhares, se mudou para o município e teve a ideia de começar a vender ovos caipiras.

Hoje, sua granja possui cerca de 720 aves, e a previsão é chegar a três mil em 2024. A produção diária gira em torno de 650 ovos, que são vendidos, principalmente, nas feiras livres e entregues em domicílio, além de atender consumidores locais.

O certificado, emitido pela Secretaria de Agricultura, Aquicultura, Pecuária e Abastecimento de Linhares, garante a comercialização de produtos de origem animal dentro do município, atestando a qualidade higiênico-sanitária.

"No início, sobravam ovos. Mas agora já começaram a faltar, porque, com o selo, nós podemos vender para supermercados, e antes a gente tinha essa dificuldade. Hoje, já realizamos entregas em dois supermercados", disse Clenir.

Trabalho minucioso

Entre a produção e o consumo, um trabalho minucioso é realizado para garantir um produto de qualidade. E ele começa na chegada dos pintinhos à granja. As aves são alimentadas três vezes por dia, e a limpeza no galinheiro é realizada diariamente. Tudo é feito com muita cautela, pois os animais são sensíveis a estímulos — qualquer som emitido fora da normalidade pode estressá-los, o que prejudica a produção de ovos.

Após a coleta dos ovos, é feita a classificação por tamanhos e a ovoscopia, método que usa uma fonte de luz para mostrar detalhes através das cascas, identificando, por exemplo, trincos que podem comprometer a qualidade do ovo. Em caso de identificação de algum problema, o produto é descartado. Na sequência, é feita a embalagem com o selo do registro no SIM.

“O produto certificado tem maior alcance no mercado municipal e representa a garantia de qualidade e higiene para os consumidores. Temos relatos de produtores que tinham dificuldade de vender seus produtos sem registro e que, a partir do momento que passaram a utilizar do serviço, as portas se abriram”, comentou o secretário de Agricultura, Aquicultura, Pecuária e Abastecimento de Linhares, Fabrício Fardin.

Após adotar todos os métodos sanitários para conquistar o selo, as vendas da Clenir aumentaram e, agora, ela deseja expandir a granja e vender os ovos também para outras cidades.