Moradores se unem para reconstruir casas após vendaval em Colatina

Um dia depois do temporal que deixou estragos em diversos bairros de Colatina, moradores se uniram e juntaram forças, neste sábado (16), para iniciar a reconstrução de casas que foram destruídas pelo vendaval. Vários imóveis passaram pela avaliação da Defesa Civil e assistência social da cidade, enquanto famílias ganhavam telhas para serem usadas na recuperação das residências. Além disso, o mutirão de limpeza prosseguirá no município do Noroeste capixaba até o domingo (17).
Neste sábado (16), as imagens ainda eram de destruição em Colatina. No bairro São Judas Tadeu, um dos mais afetados, dezenas de casas ficaram destelhadas. Letícia Martins é uma das moradoras do bairro que não conseguirá esquecer os momentos de tensão durante o vendaval que provocou ventos de até 100 km por hora.
“Saímos desesperados para pegar meus primos, três crianças, e quando vimos, a coluna e o padrão estavam pendurados entre os fios”, relembra Letícia, em entrevista à repórter da TV Gazeta Thaynara Lebarchi.
Além dela, outras famílias foram orientadas a deixar o local. A contadora Deize Cristina Correa Lima contou que não sabe quando vai voltar para a casa. Ela agora irá receber o benefício do aluguel social da Prefeitura de Colatina.
Apoio
Durante a manhã, a prefeitura iniciou um trabalho de identificação das famílias que estão precisando de ajuda. Equipes distribuíram materiais, como telhas. A Defesa Civil contabiliza que 27 pessoas estão desalojadas e 10 imóveis seguem interditados.
“Nós iniciamos essas ações no bairro São Judas Tadeu e temos situações que registramos em outros, como Colatina Velha e Bela Vista. Então, à medida que forem aparecendo os registros, vamos fazendo as avaliações e adotando as estratégias necessárias para atuar”, disse o coordenador da Defesa Civil de Colatina, Allex Guerra.
Ainda durante a manhã de sábado, o governador em exercício, Ricardo Ferraço, esteve na cidade e se comprometeu a liberar recursos para a recuperação de Colatina e aos moradores mais atingidos.
“Já estamos liberando materiais para atender as famílias. Vamos ter reunião executiva com o prefeito (Guerino Balestrassi), Bombeiros e Defesa Civil de forma que o governo do Estado esteja intensamente presente para socorrer, atuando de forma preventiva onde se pode atuar e nesses casos, que o acolhimento e solidariedade humana é o principal fator no momento”, disse Ferraço, em entrevista nesta manhã.