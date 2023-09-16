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Moradores se unem para reconstruir casas após vendaval em Colatina

Imóveis que foram atingidos pelo temporal passaram pela avaliação da Defesa Civil, neste sábado (16)
Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

16 set 2023 às 18:18

Publicado em 16 de Setembro de 2023 às 18:18

Moradores tentam se recuperar após vendaval em Colatina
Moradores começaram o trabalho de recuperação de imóveis destruídos por temporal Crédito: Wando Fagundes
Um dia depois do temporal que deixou estragos em diversos bairros de Colatina, moradores se uniram e juntaram forças, neste sábado (16), para iniciar a reconstrução de casas que foram destruídas pelo vendaval. Vários imóveis passaram pela avaliação da Defesa Civil e assistência social da cidade, enquanto famílias ganhavam telhas para serem usadas na recuperação das residências. Além disso, o mutirão de limpeza prosseguirá no município do Noroeste capixaba até o domingo (17).
Neste sábado (16), as imagens ainda eram de destruição em Colatina. No bairro São Judas Tadeu, um dos mais afetados, dezenas de casas ficaram destelhadas. Letícia Martins é uma das moradoras do bairro que não conseguirá esquecer os momentos de tensão durante o vendaval que provocou ventos de até 100 km por hora.
Moradores tentam se recuperar após vendaval em Colatina
Casas ficaram destelhadas após o temporal em Colatina Crédito: Wando Fagundes
“Saímos desesperados para pegar meus primos, três crianças, e quando vimos, a coluna e o padrão estavam pendurados entre os fios”, relembra Letícia, em entrevista à repórter da TV Gazeta Thaynara Lebarchi.
Além dela, outras famílias foram orientadas a deixar o local. A contadora Deize Cristina Correa Lima contou que não sabe quando vai voltar para a casa. Ela agora irá receber o benefício do aluguel social da Prefeitura de Colatina.

Apoio

Durante a manhã, a prefeitura iniciou um trabalho de identificação das famílias que estão precisando de ajuda. Equipes distribuíram materiais, como telhas. A Defesa Civil contabiliza que 27 pessoas estão desalojadas e 10 imóveis seguem interditados.
“Nós iniciamos essas ações no bairro São Judas Tadeu e temos situações que registramos em outros, como Colatina Velha e Bela Vista. Então, à medida que forem aparecendo os registros, vamos fazendo as avaliações e adotando as estratégias necessárias para atuar”, disse o coordenador da Defesa Civil de Colatina, Allex Guerra.
Moradores tentam se recuperar após vendaval em Colatina
Telhas foram entregues a moradores para reconstrução das casas Crédito: Wando Fagundes
Ainda durante a manhã de sábado, o governador em exercício, Ricardo Ferraço, esteve na cidade e se comprometeu a liberar recursos para a recuperação de Colatina e aos moradores mais atingidos.
“Já estamos liberando materiais para atender as famílias. Vamos ter reunião executiva com o prefeito (Guerino Balestrassi), Bombeiros e Defesa Civil de forma que o governo do Estado esteja intensamente presente para socorrer, atuando de forma preventiva onde se pode atuar e nesses casos, que o acolhimento e solidariedade humana é o principal fator no momento”, disse Ferraço, em entrevista nesta manhã.

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