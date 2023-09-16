Moradores se unem para reconstruir casas após vendaval em Colatina

Moradores começaram o trabalho de recuperação de imóveis destruídos por temporal Crédito: Wando Fagundes

Um dia depois do temporal que deixou estragos em diversos bairros de Colatina, moradores se uniram e juntaram forças, neste sábado (16), para iniciar a reconstrução de casas que foram destruídas pelo vendaval. Vários imóveis passaram pela avaliação da Defesa Civil e assistência social da cidade, enquanto famílias ganhavam telhas para serem usadas na recuperação das residências. Além disso, o mutirão de limpeza prosseguirá no município do Noroeste capixaba até o domingo (17).

Neste sábado (16) , as imagens ainda eram de destruição em Colatina. No bairro São Judas Tadeu, um dos mais afetados, dezenas de casas ficaram destelhadas. Letícia Martins é uma das moradoras do bairro que não conseguirá esquecer os momentos de tensão durante o vendaval que provocou ventos de até 100 km por hora.

Casas ficaram destelhadas após o temporal em Colatina Crédito: Wando Fagundes

“Saímos desesperados para pegar meus primos, três crianças, e quando vimos, a coluna e o padrão estavam pendurados entre os fios”, relembra Letícia, em entrevista à repórter da TV Gazeta Thaynara Lebarchi.

Além dela, outras famílias foram orientadas a deixar o local. A contadora Deize Cristina Correa Lima contou que não sabe quando vai voltar para a casa. Ela agora irá receber o benefício do aluguel social da Prefeitura de Colatina.

Apoio

Durante a manhã, a prefeitura iniciou um trabalho de identificação das famílias que estão precisando de ajuda. Equipes distribuíram materiais, como telhas. A Defesa Civil contabiliza que 27 pessoas estão desalojadas e 10 imóveis seguem interditados.

“Nós iniciamos essas ações no bairro São Judas Tadeu e temos situações que registramos em outros, como Colatina Velha e Bela Vista. Então, à medida que forem aparecendo os registros, vamos fazendo as avaliações e adotando as estratégias necessárias para atuar”, disse o coordenador da Defesa Civil de Colatina, Allex Guerra.

Telhas foram entregues a moradores para reconstrução das casas Crédito: Wando Fagundes