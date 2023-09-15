que, durante a madrugada, foi possível até ouvir barulho de vidros quebrando e portões caindo. O município Colatina , no Noroeste do Espírito Santo , viveu um dia de caos nesta sexta-feira (15). Uma tempestade com chuva e ventos de 100km/h destelhou casas, provocou a queda de muros e de postes e causou muito prejuízo para os moradores da cidade. Relatos de moradores apontamque, durante a madrugada, foi possível até ouvir barulho de vidros quebrando e portões caindo.

A reportagem de A Gazeta preparou um ponto a ponto de tudo o que aconteceu ao longo do dia. Confira:

Ventania assustadora

Fortes rajadas de vento de 100 km/h foram registradas durante o temporal. O dado é da Defesa Civil municipal, que também informou que, em intervalo de apenas 15 minutos, a cidade registrou acumulado de 15 milímetros de chuva.

Your browser does not support the audio element. Tempestade em Colatina: um dia de caos com ventos de até 100 km/h

Em caso de emergência, a população dever acionar a Defesa Civil pelo celular: (27) 99883-0305.

Interdições

Logo após o "pico" do fenômeno pela manhã, a Prefeitura de Colatina interditou sete imóveis danificados pela chuva. Esse número subiu para nove horas depois, totalizando 27 pessoas desalojadas . Das nove famílias, cinco foram encaminhadas para um hotel, três foram orientadas a se abrigar em casa de parentes e uma família foi encaminhada para aluguel social. No sábado (16), mais um imóvel foi interditado, totalizando dez.

O bairro mais atingido foi São Silvano, onde as equipes da prefeitura e Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental (Sanear) realizaram mutirão de atendimento ao longo do dia.

Sem aulas

Aulas foram suspensas em seis escolas da rede municipal e outras duas unidades contaram com horário reduzido devido aos danos causados pela chuva. A expectativa, conforme pontuou a prefeitura, é que haja reposição desse dia letivo. Não houve alteração no cronograma das escolas da rede estadual.

Destruição em Colatina após temporal Crédito: Wando Fagundes

Mobilização

Em contato com o prefeito de Colatina, eu e @RicardoFerraco, colocamos o Estado à disposição para ajudar diante dos estragos causados pelos fortes ventos das últimas horas. Juntos, trabalharemos para garantir a segurança e o bem-estar de nossa comunidade. — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) September 15, 2023

Cidade às escuras

Além de vias interditadas e casas destelhadas, a forte ventania comprometeu o fornecimento de energia elétrica de 90% dos bairros da "Princesinha do Norte". A afirmação é da Luz e Força Santa Maria, empresa responsável pelo serviço na região.

Destruição em Colatina após temporal

Em nota, a empresa informou que, em apenas uma hora de temporal, Colatina atingiu o chamado “Dia Crítico”, em que a quantidade de ocorrências emergenciais em um determinado conjunto de unidades consumidoras supera em quatro vezes a média de padrões diários de ocorrências.

E como fica nos próximos dias?