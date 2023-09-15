O município Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, viveu um dia de caos nesta sexta-feira (15). Uma tempestade com chuva e ventos de 100km/h destelhou casas, provocou a queda de muros e de postes e causou muito prejuízo para os moradores da cidade. Relatos de moradores apontam que, durante a madrugada, foi possível até ouvir barulho de vidros quebrando e portões caindo.
Tamanha destruição foi causada por um fenômeno conhecido como "downburst" ou "microexplosão". Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a passagem de uma frente fria pelo oceano favoreceu o surgimento da tempestade, que também atingiu o município de Marilândia, na mesma região.
A reportagem de A Gazeta preparou um ponto a ponto de tudo o que aconteceu ao longo do dia. Confira:
Ventania assustadora
Fortes rajadas de vento de 100 km/h foram registradas durante o temporal. O dado é da Defesa Civil municipal, que também informou que, em intervalo de apenas 15 minutos, a cidade registrou acumulado de 15 milímetros de chuva.
Tempestade em Colatina: um dia de caos com ventos de até 100 km/h
Em caso de emergência, a população dever acionar a Defesa Civil pelo celular: (27) 99883-0305.
Interdições
Logo após o "pico" do fenômeno pela manhã, a Prefeitura de Colatina interditou sete imóveis danificados pela chuva. Esse número subiu para nove horas depois, totalizando 27 pessoas desalojadas. Das nove famílias, cinco foram encaminhadas para um hotel, três foram orientadas a se abrigar em casa de parentes e uma família foi encaminhada para aluguel social. No sábado (16), mais um imóvel foi interditado, totalizando dez.
O bairro mais atingido foi São Silvano, onde as equipes da prefeitura e Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental (Sanear) realizaram mutirão de atendimento ao longo do dia.
Sem aulas
Aulas foram suspensas em seis escolas da rede municipal e outras duas unidades contaram com horário reduzido devido aos danos causados pela chuva. A expectativa, conforme pontuou a prefeitura, é que haja reposição desse dia letivo. Não houve alteração no cronograma das escolas da rede estadual.
Mobilização
Diante dos estragos, o governador Renato Casagrande se manifestou sobre a situação por meio de redes sociais. Em uma postagem no X, ele afirmou que fez contato com o prefeito Guerino Balestrassi e colocou a administração estadual à disposição para ajudar o município.
Cidade às escuras
Além de vias interditadas e casas destelhadas, a forte ventania comprometeu o fornecimento de energia elétrica de 90% dos bairros da "Princesinha do Norte". A afirmação é da Luz e Força Santa Maria, empresa responsável pelo serviço na região.
Destruição em Colatina após temporal
Em nota, a empresa informou que, em apenas uma hora de temporal, Colatina atingiu o chamado “Dia Crítico”, em que a quantidade de ocorrências emergenciais em um determinado conjunto de unidades consumidoras supera em quatro vezes a média de padrões diários de ocorrências.
E como fica nos próximos dias?
Devido à frente fria que estacionou na região Sudeste, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, de perigo potencial para tempestades, válido para todo o Estado, das 9h31 desta sexta-feira (15) até as 10h de sábado (16).
A previsão é para chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.