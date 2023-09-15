Temporal em Colatina: aulas são suspensas em seis escolas

Aulas foram suspensas em seis escolas da rede municipal e outras duas escolas estão com horário reduzido devido aos danos causados pelas chuvas em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, nesta sexta-feira (15), que provocou estragos em diversos bairros

Nas escolas Amélio Forechi e Raul Giuberti, as aulas foram reduzidas para um período de 30 minutos, cada. Na Eugênio Meneghelli, o turno matutino ficou sem aulas para limpeza e reparos. Haverá reposição desse dia letivo.

Nas escolas Cleres Martins Moreira e Dr. Ubaldo Ramalhete e nas creches Anjo da Guarda, Luiz Dalla Bernardina e Recanto dos Pássaros as aulas foram suspensas e também haverá reposição do dia letivo.