Temporal em Colatina: aulas são suspensas em seis escolas

Aulas foram suspensas em seis escolas da rede municipal e outras duas escolas estão com horário reduzido devido aos danos causados pelas chuvas em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, nesta sexta-feira (15), que provocou estragos em diversos bairros.
Nas escolas Amélio Forechi e Raul Giuberti, as aulas foram reduzidas para um período de 30 minutos, cada. Na Eugênio Meneghelli, o turno matutino ficou sem aulas para limpeza e reparos. Haverá reposição desse dia letivo.
Nas escolas Cleres Martins Moreira e Dr. Ubaldo Ramalhete e nas creches Anjo da Guarda, Luiz Dalla Bernardina e Recanto dos Pássaros as aulas foram suspensas e também haverá reposição do dia letivo.
Nas unidades da Rede Estadual não houve suspensão porque alunos foram remanejados para outras salas de aula nas escolas em que houve necessidade de alguma intervenção.