Downburst: entenda o fenômeno de microexplosão que atingiu Colatina

"A partir das imagens de satélite, observamos o desenvolvimento de um núcleo de tempestade sob o Espírito Santo, denominado de nuvem cumulonimbus, na região próxima ao município de Colatina e Marilândia, entre a madrugada e o começo da manhã do dia 15", explicou o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

A formação da nuvem cumulonimbus, segundo o Incaper, se deve à passagem de uma frente fria, entre a noite dos dias 14 e 15 de setembro, pelo oceano.

"Neste tipo de nuvem de tempestade é comum observamos chuva acompanhada de fortes rajadas de vento. Neste caso em particular, devido à configuração das nuvens, é possível dizer que o que provocou fortes rajadas de vento foi um downburst ou microexplosão" Incaper - Nota à imprensa

Microexplosão, de acordo com o instituto, é o conjunto de correntes de ar extremamente fortes que se desprendem da base de algumas nuvens cumulonimbus.

Fenômeno conhecido como "microexplosão" causou estragos em Colatina Crédito: Incaper

"É característico do downburst ou microexplosão atingir com fortes rajadas de vento uma área de alguns quilômetros de raio. Desta forma, os ventos que saem da base da nuvem são registrados por equipamento de medição meteorológica mais distante", finalizou o Incaper.

Estragos pela cidade

O temporal deixou vias obstruídas devido à queda de árvores e postes, ruas alagadas e moradores sem energia. De acordo com a Luz e Força Santa Maria, empresa responsável pela distribuição de energia elétrica na região, o vendaval atingiu o fornecimento de energia de 90% dos bairros de cidade

Segundo a Defesa Civil municipal, em um intervalo de apenas 15 minutos, o município registrou um acumulado de 15 milímetros de chuva, junto a ventos que chegaram a 100 km/h. Ao todo, sete imóveis precisaram ser interditados e, por isso, seis famílias foram orientadas a se abrigar em casas de parentes e uma família foi encaminhada para aluguel social.

No final da manhã desta sexta-feira, o governador Renato Casagrande se manifestou sobre a situação por meio de redes sociais informando que fez contato com o prefeito Guerino Balestrassi colocando o Governo do Estado à disposição para ajudar diante dos transtornos causados no município.