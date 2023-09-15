Forte ventania com chuva provoca estragos em bairros de Colatina

Após queda de poste, uma via ficou obstruída em Colatina Crédito: Leitor A Gazeta

Uma forte ventania, acompanhada de muita chuva, provocou estragos em bairros de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (15). Moradores relataram à reportagem que alguns pontos da cidade estão sem energia. Há também locais com vias obstruídas, devido à queda de árvores e postes.

Em fotos e vídeos recebidos pela reportagem da TV Gazeta Noroeste, uma moradora do bairro São Silvano contou que, durante a madrugada, foi possível ouvir barulho de telhados sendo destruídos, vidros quebrando e portões caindo.