Destruição em Colatina: ventos chegaram a 100 km/h durante temporal

Fortes rajadas de vento de 100 km/h foram registradas durante o temporal que atingiu a cidade de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (15). O dado é da Defesa Civil municipal, que também informou que, em intervalo de apenas 15 minutos, a cidade registrou acumulado de 15 milímetros de chuva.
Devido aos estragos causados pelo temporal, sete imóveis precisaram ser interditados : seis deles ficam no bairro São Silvano — o mais atingido pelos fortes ventos, e um em Fioravante Marino. Segundo a Defesa Civil, seis famílias foram orientadas a se abrigar em casas de parentes e uma família foi encaminhada para aluguel social.