Vídeo mostra momento em que chuva que causou estragos chega a Colatina

A forte ventania, acompanhada de muita chuva, provocou estragos em muitos bairros da cidade. À reportagem, moradores relataram que alguns pontos da cidade ficaram sem energia. Houve também locais com vias obstruídas, devido à queda de árvores e postes.

Em fotos e vídeos recebidos pela reportagem da TV Gazeta Noroeste, uma moradora do bairro São Silvano contou que, durante a madrugada, foi possível ouvir barulho de telhados sendo destruídos, vidros quebrando e portões caindo.

Em nota, a Defesa Civil municipal informou que Colatina registrou na manhã desta sexta-feira (15), em um intervalo de apenas 15 minutos, o acumulado de 15 mm de chuvas, junto a fortes ventos. O órgão ainda reforçou que equipes do Sanear e da Prefeitura estão em diversos pontos do município realizando a limpeza completa das áreas públicas.

Ainda segundo a Defesa Civil, as ocorrências registradas foram, em sua maioria, de danos materiais, como destelhamentos de residências e comércios e queda de galhos e árvores em vias públicas. Ao todo, sete imóveis precisaram ser interditados e, por isso, seis famílias foram orientadas a se abrigar em casa de parentes e uma família foi encaminhada para aluguel social.

O bairro mais atingido pelo temporal, de acordo com a Defesa Civil, foi São Silvano, onde as equipes da Prefeitura e Sanear realizam mutirão de atendimento desde o início da manhã.

"Mesmo com as fortes chuvas, nossa cidade não registrou ocorrências graves. Toda a rede de manilhas, tanto na região Norte como no centro da cidade, foram limpas na semana passada, que irá facilitar o escoamento do acumulado de chuva", comunicou.

O órgão alerta que, em caso de emergência, os moradores devem entrar em contato pelo telefone (27) 99883-0305.

90% dos bairros sem energia

"No momento, as equipes estão empenhadas em campo e os alimentadores já foram reestabelecidos. Apenas pontos específicos nos bairros Aparecida, Operário, Bela Vista e São Silvano continuam sem energia. A expectativa é resolver todas as demandas até o fim da tarde", informou a empresa em nota.

Ainda segundo a empresa, em apenas uma hora de temporal, Colatina atingiu o chamado "Dia Crítico", em que a quantidade de ocorrências emergenciais em um determinado conjunto de unidades consumidoras supera em quatro vezes a média de padrões diários de ocorrências.