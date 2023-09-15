Após temporal, Casagrande põe governo do ES à disposição para ajudar Colatina

Em contato com o prefeito de Colatina, eu e @RicardoFerraco , colocamos o Estado à disposição para ajudar diante dos estragos causados pelos fortes ventos das últimas horas. Juntos, trabalharemos para garantir a segurança e o bem-estar de nossa comunidade.

Em nota, a Defesa Civil Municipal informou que Colatina registrou na manhã desta sexta-feira (15), em um intervalo de apenas 15 minutos, o acumulado de 15 mm de chuvas, junto a fortes ventos. O órgão ainda reforçou que equipes do Sanear e da Prefeitura estão em diversos pontos do município realizando a limpeza completa das áreas públicas.

A Luz e Força Santa Maria, empresa responsável pela distribuição de energia elétrica na região, disse que o temporal atingiu o fornecimento de energia de 90% dos bairros de Colatina. "No momento, as equipes estão empenhadas em campo e os alimentadores já foram reestabelecidos. Apenas pontos específicos nos bairros Aparecida, Operário, Bela Vista e São Silvano continuam sem energia. A expectativa é resolver todas as demandas até o fim da tarde", informou a empresa em nota.