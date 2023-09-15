Colatina: sobe para 10 o número de imóveis interditados após temporal

A Prefeitura de Colatina, por meio da Defesa Civil Municipal, informou que, após a forte ventania acompanhada de muita chuva que provocou estragos em bairros da cidade, dez imóveis foram interditados, totalizando 27 pessoas desalojadas. Até a noite de sexta-feira (15), o município havia registrado interdição de nove imóveis. O número foi atualizado neste sábado (16).
Em nota, o município comunicou que, devido à situação, das nove famílias registradas até a noite de sexta-feira (15), cinco foram encaminhadas para um hotel, três foram orientadas a se abrigar em casa de parentes e uma família foi encaminhada para aluguel social.
O bairro mais atingido foi São Silvano, onde as equipes da prefeitura e Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental (Sanear) realizam mutirão de atendimento desde o início da manhã deste sábado. Foi registrado que, em um intervalo de apenas 15 minutos, o acumulado de chuva foi de 15 mm com ventos de 100 km/h em Colatina.
Em caso de emergência, a população dever acionar a Defesa Civil pelo celular: (27) 99883-0305.