Espírito Santo recebe alerta de perigo para tempestade, vento e granizo

A previsão é para chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. Mesmo com esse alerta, o instituto classifica como baixo o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.