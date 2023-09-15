Espírito Santo recebe alerta de perigo para tempestade, vento e granizo

Em meio a frente fria que passa pelo oceano e trouxe chuva ao Espírito Santo, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, de perigo potencial para tempestades, válido para todo o Estado, das 9h31 desta sexta-feira (15) até as 10h de sábado (16).
A previsão é para chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. Mesmo com esse alerta, o instituto classifica como baixo o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.
Instruções aos moradores:
- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).