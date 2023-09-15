Frente fria: confira como fica o tempo neste fim de semana no ES

A sexta-feira (15) começou chuvosa no Espírito Santo devido à passagem de uma frente fria pelo oceano. Mas como fica o tempo neste fim de semana? A previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) mostra que essa instabilidade deve continuar.
Nesta sexta-feira (15), as nuvens aumentam e ocorrem pancadas de chuva rápida em alguns momentos do dia em todo o Estado. O vento sopra com moderada intensidade por todo o litoral capixaba. As temperaturas diminuem um pouco em todas as regiões.
No sábado (16), o céu fica parcialmente nublado e ainda pode ocorrer chuva rápida, entre a madrugada e a manhã, por toda a faixa litorânea capixaba. No Norte e no Sul, sol entre nuvens e sem previsão de chuva. As temperaturas aumentam um pouco mais.
A frente fria deve se afastar e o domingo (17) deve ser de tempo aberto, com predomínio de sol entre poucas nuvens e sem previsão de chuva em todas as regiões. Pequeno aumento de temperatura em todo o Estado. Vento com intensidade moderada por todo o litoral do capixaba, em alguns momentos do dia.