Frente fria: confira como fica o tempo neste fim de semana no ES

Indicação de balneabilidade própria para banho na Praia da Guarderia em Vitória Crédito: Vitor Jubini

Nesta sexta-feira (15), as nuvens aumentam e ocorrem pancadas de chuva rápida em alguns momentos do dia em todo o Estado. O vento sopra com moderada intensidade por todo o litoral capixaba. As temperaturas diminuem um pouco em todas as regiões.

No sábado (16), o céu fica parcialmente nublado e ainda pode ocorrer chuva rápida, entre a madrugada e a manhã, por toda a faixa litorânea capixaba. No Norte e no Sul, sol entre nuvens e sem previsão de chuva. As temperaturas aumentam um pouco mais.