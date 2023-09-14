PM e Notaer fizeram cerco e usaram até gás lacrimogêneo para localizar suspeitos Crédito: Notaer

Uma confusão que começou com o roubo de um carro no bairro São Judas Tadeu, na Serra , percorreu vários bairros do município na tarde desta quinta-feira (14). Houve confronto a tiros entre policiais e três criminosos, perseguição e até o uso de gás lacrimogêneo para localizar os suspeitos em área de mata.

Na região de Queimados, perto do novo Contorno do Mestre Álvaro, viaturas conseguiram realizar um cerco e os criminosos acabaram perdendo o controle do carro e colidindo com um caminhão de transporte de caçambas de entulho. Após o acidente, houve um confronto a tiros e os suspeitos fugiram para uma região de mata no entorno. O carro foi recuperado.

Buscas com uso de helicóptero

"Durante a varredura do helicóptero [do Notaer], após os Operadores Aerotáticos detectarem a área onde provavelmente os indivíduos estariam escondidos, foi feito o emprego de agente lacrimogêneo, fazendo com que dois deles saíssem da vegetação e fossem localizados e presos", afirmou major Pablo, representante da corporação.

Your browser does not support the audio element. Confronto a tiros e perseguição na terra e no ar chamam atenção na Serra

Um novo confronto ocorreu durante o momento da prisão, e os dois indivíduos foram alvejados. Não há mais informações sobre o estado de saúde deles, mas o Notaer confirmou que os suspeitos receberam socorro. Até o fim do atendimento da corporação, o terceiro homem não tinha sido localizado.

Dinâmica do crime

Para a Polícia Militar, o motorista de aplicativo contou que, após aceitar uma corrida em São Judas Tadeu, três indivíduos entraram no carro e anunciaram o assalto. A vítima foi abandonada no bairro Belvedere, mas o carro e pertences pessoais foram levados.