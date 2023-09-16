Ricardo Ferraço percorre áreas atingidas por temporal, em Colatina

Com apuração da repórter Thaynara Lebarchi, da TV Gazeta, a Prefeitura de Colatina informou que está fazendo um trabalho de identificação das famílias que necessitam de ajuda fornecendo telhas para os moradores prejudicados. As ações começaram pelo bairro São Judas Tadeu.

Ricardo Ferraço assumiu o cargo em exercício devido a compromissos do governador do Estado, Renato Casagrande, que viajou nesta sexta-feira (15) para os Estados Unidos e o Canadá, onde participa até o próximo dia 24 de uma série de eventos relacionados ao meio ambiente, incluindo a Semana do Clima de Nova York.