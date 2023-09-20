Polícia investiga furtos em 80 túmulos em cemitério de Santa Teresa

Criminosos roubaram todo material metálico, desde crucifixos até letreiros Crédito: Leitor | A Gazeta

Moradores de Santa Teresa, na região Serrana do Espírito Santo, encontraram 80 túmulos vandalizados no Cemitério Municipal, localizado no bairro Vila Nova. A situação foi observada na última terça-feira (19). Os criminosos furtaram material metálico dos túmulos, de crucifixos a letreiros. A Polícia Civil informou que está investigando o caso.

Em entrevista à repórter Carolina Silveira, da TV Gazeta, o aposentado Francisco Miguel relatou que os corpos dos pais dele, além dos sogros e de um cunhado, estão enterrados no cemitério e os túmulos em que se encontram foram violados.

Os furtos não foram apenas na sepultura dos familiares do aposentado. Segundo moradores, os criminosos levaram peças de bronze, como crucifixos, puxadores, placas e até vasos de flores de outras sepulturas. Eles reclamam da falta de segurança durante a noite no cemitério.

Em nota, a Prefeitura de Santa Teresa lamentou os atos de vandalismo ocorridos no cemitério do bairro Vila Nova. “Assim que tomamos conhecimento do incidente, comunicamos imediatamente à autoridade policial. Ainda estamos trabalhando para determinar o número exato de túmulos afetados. Peritos da Polícia Civil já estiveram no local e realizaram os procedimentos necessários”, disse.

A administração municipal destacou ainda que está colaborando ativamente com as investigações e espera que os responsáveis sejam identificados e respondam criminalmente pelos seus atos. "Nosso respeito e solidariedade às famílias que tiveram túmulos de seus entes queridos depredados", finalizou.

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar informou que realiza policiamento ostensivo em todo o município de Santa Teresa, inclusive no entorno do cemitério. No entanto, ressaltou que a segurança no interior do local não compete à instituição.

Ainda assim, a PM ressalta que está sempre à disposição para atender qualquer ocorrência em andamento ou suspeita quando acionada pelo Ciodes (190). A corporação pontuou que, quando não há detidos em flagrante no momento do fato, é necessário que a vítima registre a ocorrência em uma delegacia para que o fato seja investigado.

A Polícia Civil orienta que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência, podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online, para que a Polícia Civil tome ciência do caso e inicie as investigações.