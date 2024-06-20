Recall de Marcas A Gazeta 2024: confira as campeãs no segmento "Ovos"

Fontes de proteínas, os ovos fazem parte da alimentação diária de muitos consumidores. Versáteis, eles podem ser preparados de diversas formas e também compõem receitas do dia a dia, como massas, bolos, tortas e outras sobremesas. Sabia que ovos também têm marca?
Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:
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1º - KerOvos
Referência no mercado nacional, a KerOvos Alimentos é uma empresa produtora de ovos que iniciou suas atividades em 1974, na cidade de Santa Maria de Jetibá, município que é o maior produtor de ovos do Brasil
*Metodologia: quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque não tiveram marcas com percentual relevante.