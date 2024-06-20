Recall de Marcas A Gazeta 2024: confira as campeãs no segmento "Ovos"

Ovos estão entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas Crédito: Freepik

Fontes de proteínas, os ovos fazem parte da alimentação diária de muitos consumidores. Versáteis, eles podem ser preparados de diversas formas e também compõem receitas do dia a dia, como massas, bolos, tortas e outras sobremesas. Sabia que ovos também têm marca?

Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).

Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:

01 1º - KerOvos Referência no mercado nacional, a KerOvos Alimentos é uma empresa produtora de ovos que iniciou suas atividades em 1974, na cidade de Santa Maria de Jetibá, município que é o maior produtor de ovos do Brasil