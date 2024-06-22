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Recall de Marcas A Gazeta 2024: confira o ranking das vencedoras

Pesquisa realizada pela Markka Consultoria, em parceria com A Gazeta, revela as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas em 79 segmentos

Publicado em 

21 jun 2024 às 21:00

Publicado em 21 de Junho de 2024 às 21:00

Troféu do Recall de Marcas A Gazeta 2023
Troféu do Recall de Marcas A Gazeta é entregue para empresas que estão na memória dos consumidores Crédito: Cloves Louzada
Ser lembrada como marca referência no segmento de atuação e também como a primeira opção dos consumidores na hora da compra está entre as metas das empresas. Ao mesmo tempo, essas conquistas são um desafio, pois, para ganhar o mercado, é preciso fazer a diferença e ter estratégias de marketing eficientes para se conectar com seu público.
E para saber as empresas que se destacam no mercado capixaba, a melhor forma é ouvir diretamente os consumidores. Chegando à sua 32ª edição, o Recall de Marcas A Gazeta apresenta sua pesquisa com um novo olhar, mas com o mesmo propósito. Este ano a premiação tem como tema principal “Contra dados não há argumentos.”
A pesquisa de percepção de mercado mais tradicional e completa do Estado foi feita neste ano em parceria com a Markka Consultoria, do Rio de Janeiro, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo. Os troféus foram entregues em uma grande noite de premiação no Le Buffet, em Vitória, nesta sexta-feira (21).
Para chegar ao ranking das mais lembradas, os entrevistados foram questionados com a seguinte pergunta: “Quando eu falo (segmento) na Grande Vitória, qual a marca lhe vem à cabeça?
Foram avaliados 79 segmentos da economia capixaba a partir de 1.600 entrevistas com moradores com mais de 16 anos de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica.
No total, foram mais de 4.300 marcas citadas pelos consumidores, que tinham idade média de 39 anos. E a renda média familiar dos entrevistados é de R$ 4.057.
Em constante atualização, a pesquisa inclui ou retira segmentos, conforme os movimentos da própria economia no Estado. Categorias como lojas de CD e revelação de fotografia, por exemplo, deixaram de aparecer devido ao avanço tecnológico. No primeiro ano do Recall, apenas 22 segmentos foram avaliados. Agora, são 80.

Indicador da força da empresa

Para a diretora da Markka, Karine Karam, que também é mestre em Administração e doutora em Comunicação, a pesquisa do Recall é importante porque o ativo mais importante que uma empresa pode ter é a lembrança da sua marca pelo consumidor.
“Medir esse tipo de pesquisa é muito relevante para você saber se as suas estratégias de marketing estão sendo assertivas e se você está investindo o tanto que você precisa. Porque, no final, o que importa é o consumidor.”
A diretora acrescenta que as pesquisas de Recall são usadas no mundo inteiro porque ela é um indicador muito importante da força e da eficiência do marketing de uma empresa junto ao seu consumidor. “Se a pessoa se lembra da marca, isso significa que a comunicação está chegando no lugar mais importante do pódio, que é a cabeça do consumidor”, frisa.
Após fazer pesquisas em Linhares, Colatina, São Mateus e Cachoeiro e Itapemirim, a Markka assume pela primeira vez a pesquisa Recall de Marcas na Grande Vitória.
Karine conta que as pesquisas foram feitas com amostra respeitando a distribuição da população da Região Metropolitana, e os questionários aplicados em locais com grandes fluxos de pessoas.

História

O diretor de Mercado da Rede Gazeta, Bruno Passoni, fala sobre a importância da pesquisa chegar à 32ª edição, ressaltando que o levantamento tem o papel de acompanhar ao longo dessas três décadas o crescimento e a consolidação de grandes marcas do Espírito Santo, Estado reconhecido no país pela sua forma e relevância no desenvolvimento.
“O Recall de Marcas A Gazeta tem sido a principal pesquisa e premiação de lembrança de marcas capixabas. No momento que estamos vivendo agora, nunca se falou tanto em se reinventar, criar e acreditar. Por isso, acredito que o resultado da pesquisa sempre vai ser um grande aliado do empresário. Os números seguem como um diagnóstico do atual panorama da memória do consumidor”, lembra.

Confira o ranking completo das vencedoras no 32º Recall de Marcas A Gazeta:

*Metodologia: quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque não tiveram marcas com percentual relevante. 
  1. 01

    Academia

    Vencedoras:
    1º - Smart Fit
    2º - Crossfit
    3º - Wellness
    Clique aqui e saiba mais sobre as empresas mais lembradas no segmento.

  2. 02

    Administradora de Condomínio

    Vencedoras:
    1º - Condonal
    2º - Morar
    2º - MRV
    2º - Síndico
    2º - Galwan
    Clique aqui e saiba mais sobre as empresas mais lembradas no segmento.

  3. 03

    Agência de Viagens

    Vencedoras:
    1º - Águia Branca
    2º - CVC
    3º - Gol
    3º - Azul
    Clique aqui e saiba mais sobre as empresas mais lembradas no segmento.

  4. 04

    Água Mineral

    Vencedoras:
    1º - Pedra Azul
    2º - Campinho
    3º - Ingá
    Clique aqui e saiba mais sobre as empresas mais lembradas no segmento.

  5. 05

    Aplicativo de Transporte

    Vencedoras:
    1º - Uber
    2º - 99
    3º - Pop
    Clique aqui e saiba mais sobre as empresas mais lembradas no segmento.

  6. 06

    Arroz

    Vencedoras:
    1º - Sepé
    2º - Tio João
    2º - Calafate
    2º - Rampinelli
    Clique aqui e saiba mais sobre as empresas mais lembradas no segmento.

  7. 07

    Atacarejo

    Vencedoras:
    1º - Atacadão
    2º - Supermercado BH
    3º - Sempre Tem
    3º - Atacado Vem
    Clique aqui e saiba mais sobre as empresas mais lembradas no segmento.

  8. 08

    Banco

    Vencedoras:
    1º - Caixa Econômica
    2º - Banco do Brasil
    3º - Itaú
    Clique aqui e saiba mais sobre as empresas mais lembradas no segmento.

  9. 09

    Café

    Vencedoras:
    1º - Cafuso
    2º - 3 Corações
    3º - Número Um
    Clique aqui e saiba mais sobre as empresas mais lembradas no segmento.

  10. 10

    Carne

    Vencedoras:
    1º - Friboi
    2º - Cofril
    2º - Frisa
    Clique aqui e saiba mais sobre as empresas mais lembradas no segmento.

  11. 11

    Cartão de Desconto

    Vencedoras:
    1º - Cartão de Todos
    2º - Nubank
    3º - Visa
    3º - Mastercard
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  12. 12

    Cerimonial de Festas

    Vencedoras:
    1º - Le Buffet
    1º - Steffen
    1º - Casa Di Lucca
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  13. 13

    Cerveja

    Vencedoras:
    1º - Brahma
    2º - Heineken
    3º - Skol
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  14. 14

    Chocolate

    Vencedoras:
    1º - Garoto
    2º - Cacau Show
    3º - Nestlé
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  15. 15

    Clínica Odontológica

    Vencedoras:
    1º - Sorridents
    1º - Sorriso
    3º - Odonto Company
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  16. 16

    Concessionária de Caminhões

    Vencedoras:
    1º - Mercedes-Benz
    2º - Volvo
    Clique aqui e saiba mais sobre as empresas mais lembradas no segmento.

  17. 17

    Concessionária Local de Automóveis

    Vencedoras:
    1º - Chevrolet
    1º - Fiat
    3º - Volkswagen
    3º - Honda
    Clique aqui e saiba mais sobre as empresas mais lembradas no segmento.

  18. 18

    Construtora de Imóveis

    Vencedoras:
    1º - Morar
    2º - MRV
    3º - Galwan
    Clique aqui e saiba mais sobre as empresas mais lembradas no segmento.

  19. 19

    Cooperativa

    Vencedoras:
    1º - Sicoob
    2º - Caixa
    2º - Sicredi
    Clique aqui e saiba mais sobre as empresas mais lembradas no segmento.

  20. 20

    Curso Técnico Profissionalizante

    Vencedoras:
    1º - Ifes
    1º - Cedtec
    1º - Senai
    Clique aqui e saiba mais sobre as empresas mais lembradas no segmento.

  21. 21

    Diagnóstico por Imagem

    Vencedoras:
    1º - Multiscan
    2º - Multimagem
    2º - Unimed
    2º - CDI
    2º - Bio Scan
    Clique aqui e saiba mais sobre as empresas mais lembradas no segmento.

  22. 22

    Empresa de Energia Solar

    Vencedoras:
    1º - EDP
    2º - Fortlev
    2º - VP Solar
    Clique aqui e saiba mais sobre as empresas mais lembradas no segmento.

  23. 23

    Empresa de Ônibus

    Vencedoras:
    1º - Transcol
    1º - GVBus
    3º - Águia Branca
    3º - Ceturb
    Clique aqui e saiba mais sobre as empresas mais lembradas no segmento.

  24. 24

    Empresa Presente na Comunidade

    Vencedoras:
    1º - Extrabom
    2º - EDP
    2º - ArcelorMittal
    Clique aqui e saiba mais sobre as empresas mais lembradas no segmento.

  25. 25

    Ensino a Distância

    Vencedoras:
    1º - Multivix
    2º - Estácio
    3º - Faesa
    3º - UVV
    3º - Ufes. Clique aqui e saiba mais sobre as empresas mais lembradas no segmento.

  26. 26

    Escola de Idiomas

    Vencedoras:
    1º - CCAA
    2º - Fisk
    2º - Wizard
    Clique aqui e saiba mais sobre as empresas mais lembradas no segmento.

  27. 27

    Farinha de Trigo

    Vencedoras:
    1º - Regina
    2º - Número Um
    3º - Dona Benta
    3º - Buaiz
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  28. 28

    Farmácia de Manipulação

    Vencedoras:
    1º - Mônica
    2º - Rede Farmes
    3º - Alquimia
    Clique aqui e saiba mais sobre as empresas mais lembradas no segmento.

  29. 29

    Farmácia/Drogaria

    Vencedoras:
    1º - Drogasil
    2º - Rede Farmes
    3º - Santa Lúcia
    Clique aqui e saiba mais sobre as empresas mais lembradas no segmento.

  30. 30

    Financeira

    Vencedoras:
    1º - Dacasa
    2º - BMG
    2º - Banestes
    2º - Caixa
    Clique aqui e saiba mais sobre as empresas mais lembradas no segmento.

  31. 31

    Frango

    Vencedoras:
    1º - Kifrango
    2º - Sadia
    2º - Uniaves
    Clique aqui e saiba mais sobre as empresas mais lembradas no segmento.

  32. 32

    Gráfica

    Vencedoras:
    1º - Grafitusa
    1º - Copy Glória
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  33. 33

    Home Center

    Vencedoras:
    1º - Americanas
    1º - Dalla Bernardina
    1º - Shopping
    1º - Casas Bahia
    1º - Leroy Merlin. Clique aqui e saiba mais sobre as empresas mais lembradas no segmento.

  34. 34

    Hospital

    Vencedoras:
    1º - Meridional
    2º - Unimed
    2º - Evangélico
    2º - Dr. Jayme Santos Neves
    Clique aqui e saiba mais sobre as empresas mais lembradas no segmento.

  35. 35

    Hotel

    Vencedoras:
    1º - Ibis
    2º - Quality
    2º - Faraoh
    2º - Senac
    2º - Serra Grande
    Clique aqui e saiba mais sobre as empresas mais lembradas no segmento.

  36. 36

    Imobiliária

    Vencedoras:
    1º - Universal
    2º - Canal
    2º - Morar
    Clique aqui e saiba mais sobre as empresas mais lembradas no segmento.

  37. 37

    Indústria de Vidro

    Vencedoras:
    1º - Viminas
    2º - Autoglass
    Clique aqui e saiba mais sobre as empresas mais lembradas no segmento.

  38. 38

    Instituição de Ensino Infantil

    Vencedoras:
    1º - Sesi
    1º - Darwin
    1º - Linus Pauling
    1º - Adventista
    Clique aqui e saiba mais sobre as empresas mais lembradas no segmento.

  39. 39

    Instituição de Ensino Médio

    Vencedoras:
    1º - Darwin
    1º - Sesi
    3º - Salesiano
    Clique aqui e saiba mais sobre as empresas mais lembradas no segmento.

  40. 40

    Instituição Particular de Ensino Superior

    Vencedoras:
    1º - Multivix
    2º - UVV
    3º - Faesa
    Clique aqui e saiba mais sobre as empresas mais lembradas no segmento.

  41. 41

    Joalheria

    Vencedoras:
    1º - Jaklayne Joias
    2º - Primo
    3º - Vivara
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  42. 42

    Laboratório de Análises Clínicas

    Vencedoras:
    1º - Pretti
    2º - Tommasi
    3º - Labortel
    3º - Cremasco
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  43. 43

    Leite, Manteiga, Queijo e Derivados

    Vencedoras:
    1º - Selita
    2º - Capel
    2º - Qualy
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  44. 44

    Linguiça, Mortadela e Embutidos

    Vencedoras:
    1º - Cofril
    2º - Sadia
    3º - Perdigão
    Clique aqui e saiba mais sobre as empresas mais lembradas no segmento.

  45. 45

    Locadora de Veículos

    Vencedoras:
    1º - Localiza Hertz
    2º - Movida
    2º - Chevrolet
    2º - Fiat
    2º - Honda
    Clique aqui e saiba mais sobre as empresas mais lembradas no segmento.

  46. 46

    Loja de Artigos para Festas

    Vencedoras:
    1º - Colibri Festas
    2º - Colmeia das Festas
    Clique aqui e saiba mais sobre as empresas mais lembradas no segmento.

  47. 47

    Loja de Autopeças

    Vencedoras:
    1º - Nacional Peças
    1º - Autoglass
    Clique aqui e saiba mais sobre as empresas mais lembradas no segmento.

  48. 48

    Loja de Aviamentos

    Vencedoras:
    1º - Central de Aviamentos
    1º - Atacado São Paulo
    1º - Celga
    Clique aqui e saiba mais sobre as empresas mais lembradas no segmento.

  49. 49

    Loja de Calçados

    Vencedoras:
    1º - Itapuã
    2º - Los Neto
    3º - Elmo
    3º - Pisalle
    Clique aqui e saiba mais sobre as empresas mais lembradas no segmento.

  50. 50

    Loja de Cama, Mesa e Banho

    Vencedoras:
    1º - Mercadão Casa
    2º - Casa Santa Terezinha
    3º - Avenida
    3º - Casas Bahia
    3º - Atacado São Paulo
    Clique aqui e saiba mais sobre as empresas mais lembradas no segmento.

  51. 51

    Loja de Eletrodomésticos

    Vencedoras:
    1º - Casas Bahia
    1º - Sipolatti
    3º - Móveis Simonetti
    Clique aqui e saiba mais sobre as empresas mais lembradas no segmento.

  52. 52

    Loja de Ferragens

    Vencedoras:
    1º - Casa do Serralheiro
    2º - Distriferro
    Clique aqui e saiba mais sobre as empresas mais lembradas no segmento.

  53. 53

    Loja de Iluminação

    Vencedoras:
    1º - Iluminação São Paulo
    2º - Eletroluz
    2º - Eletromil
    2º - Avanti Iluminação
    2º - Mil Lâmpadas
    Clique aqui e saiba mais sobre as empresas mais lembradas no segmento.

  54. 54

    Loja de Material de Construção

    Vencedoras:
    1º - Rede Construir
    1º - Bremenkamp
    1º - Dalla Bernardina
    1º - Construbom
    Clique aqui e saiba mais sobre as empresas mais lembradas no segmento.

  55. 55

    Loja de Material Elétrico

    Vencedoras:
    1º - Eletromil
    2º - Casas Bahia
    2º - Sipolatti
    Clique aqui e saiba mais sobre as empresas mais lembradas no segmento.

  56. 56

    Loja de Motocicletas

    Vencedoras:
    1º - Honda
    2º - Yamaha
    3º - MotoVena
    3º - Harley Davidson
    Clique aqui e saiba mais sobre as empresas mais lembradas no segmento.

  57. 57

    Loja de Móveis

    Vencedoras:
    1º - Móveis Simonetti
    2º - Sipolatti
    3º - Danúbio
    Clique aqui e saiba mais sobre as empresas mais lembradas no segmento.

  58. 58

    Loja de Móveis Planejados

    Vencedoras:
    1º - Danúbio
    2º - Casas Bahia
    2º - Móveis Rimo
    2º - Conquista
    2º - Móveis Simonetti
    Clique aqui e saiba mais sobre as empresas mais lembradas no segmento.

  59. 59

    Loja de Perfume

    Vencedoras:
    1º - O Boticário
    2º - Natura
    3º - Avon
    Clique aqui e saiba mais sobre as empresas mais lembradas no segmento.

  60. 60

    Loja de Tintas

    Vencedoras:
    1º - Politintas
    2º - Suvinil
    3º - Eletrotintas
    3º - Coral
    3º - Tinbol
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  61. 61

    Operadora de Internet

    Vencedoras:
    1º - Vivo
    2º - Claro
    3º - Oi
    Clique aqui e saiba mais sobre as empresas mais lembradas no segmento.

  62. 62

    Operadora de Telefonia

    Vencedoras:
    1º - Vivo
    2º - Claro
    3º - Oi
    Clique aqui e saiba mais sobre as empresas mais lembradas no segmento.

  63. 63

    Ótica

    Vencedoras:
    1º - Diniz
    2º - Paris
    3º - Do Povo
    Clique aqui e saiba mais sobre as empresas mais lembradas no segmento.

  64. 64

    Ovos

    Vencedora:
    1º - Kerovos
    Clique aqui e saiba mais sobre as empresas mais lembradas no segmento.

  65. 65

    Padaria

    Vencedoras:
    1º - Monza
    2º - Monte Líbano
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  66. 66

    Papelaria

    Vencedoras:
    1º - Castorino Santana
    2º - Rainha
    3º - Cesconetto
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  67. 67

    Picolé e Sorvete

    Vencedoras:
    1º - Kibon
    2º - Ajellso
    3º - Luigi
    Clique aqui e saiba mais sobre as empresas mais lembradas no segmento.

  68. 68

    Plano de Saúde

    Vencedoras:
    1º - Unimed
    2º - Samp
    3º - Medsênior
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  69. 69

    Pós-Graduação

    Vencedoras:
    1º - Multivix
    1º - Faesa
    3º - UVV
    Clique aqui e saiba mais sobre as empresas mais lembradas no segmento.

  70. 70

    Posto de Gasolina

    Vencedoras:
    1º - Ipiranga
    1º - Shell
    3º - Petrobras
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  71. 71

    Produtos Pet

    Vencedora:
    1º - Petz
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  72. 72

    Refrigerante

    Vencedoras:
    1º - Coca-cola
    2º - Coroa
    2º - Uai
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  73. 73

    Restaurante

    Vencedores:
    1º - Coco Bambu
    1º - Outback
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  74. 74

    Sal

    Vencedoras:
    1º - Globo
    2º - Cisne
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  75. 75

    Seguro

    Vencedoras:
    1º - Porto Seguro
    2º - Banestes
    Clique aqui e saiba mais sobre as empresas mais lembradas no segmento.

  76. 76

    Shopping Center

    Vencedoras:
    1º - Shopping Vitória
    2º - Shopping Moxuara
    2º - Shopping Vila Velha
    Clique aqui e saiba mais sobre as empresas mais lembradas no segmento.

  77. 77

    Sindicato

    Vencedoras:
    1º - Sindicomerciários
    1º - CUT
    1º - Sindfer
    1º - Sindirodoviários
    1º - Sindimetal
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  78. 78

    Supermercado

    Vencedoras:
    1º - Extrabom
    2º - Supermercados BH
    2º - Carone
    Clique aqui e saiba mais sobre as empresas mais lembradas no segmento.

  79. 79

    Top of Mind

    Vencedoras:
    1º - Nike
    2º - Coca-cola
    2º - Adidas
    2º - Sepé
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