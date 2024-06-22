Recall de Marcas A Gazeta 2024: confira o ranking das vencedoras

Troféu do Recall de Marcas A Gazeta é entregue para empresas que estão na memória dos consumidores Crédito: Cloves Louzada

Ser lembrada como marca referência no segmento de atuação e também como a primeira opção dos consumidores na hora da compra está entre as metas das empresas. Ao mesmo tempo, essas conquistas são um desafio, pois, para ganhar o mercado, é preciso fazer a diferença e ter estratégias de marketing eficientes para se conectar com seu público.

E para saber as empresas que se destacam no mercado capixaba, a melhor forma é ouvir diretamente os consumidores. Chegando à sua 32ª edição, o Recall de Marcas A Gazeta apresenta sua pesquisa com um novo olhar, mas com o mesmo propósito. Este ano a premiação tem como tema principal “Contra dados não há argumentos.”

A pesquisa de percepção de mercado mais tradicional e completa do Estado foi feita neste ano em parceria com a Markka Consultoria, do Rio de Janeiro, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo. Os troféus foram entregues em uma grande noite de premiação no Le Buffet, em Vitória, nesta sexta-feira (21).

Para chegar ao ranking das mais lembradas, os entrevistados foram questionados com a seguinte pergunta: “Quando eu falo (segmento) na Grande Vitória, qual a marca lhe vem à cabeça?

Foram avaliados 79 segmentos da economia capixaba a partir de 1.600 entrevistas com moradores com mais de 16 anos de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica.

No total, foram mais de 4.300 marcas citadas pelos consumidores, que tinham idade média de 39 anos. E a renda média familiar dos entrevistados é de R$ 4.057.

Em constante atualização, a pesquisa inclui ou retira segmentos, conforme os movimentos da própria economia no Estado. Categorias como lojas de CD e revelação de fotografia, por exemplo, deixaram de aparecer devido ao avanço tecnológico. No primeiro ano do Recall, apenas 22 segmentos foram avaliados. Agora, são 80.

Indicador da força da empresa

Para a diretora da Markka, Karine Karam, que também é mestre em Administração e doutora em Comunicação, a pesquisa do Recall é importante porque o ativo mais importante que uma empresa pode ter é a lembrança da sua marca pelo consumidor.

“Medir esse tipo de pesquisa é muito relevante para você saber se as suas estratégias de marketing estão sendo assertivas e se você está investindo o tanto que você precisa. Porque, no final, o que importa é o consumidor.”

A diretora acrescenta que as pesquisas de Recall são usadas no mundo inteiro porque ela é um indicador muito importante da força e da eficiência do marketing de uma empresa junto ao seu consumidor. “Se a pessoa se lembra da marca, isso significa que a comunicação está chegando no lugar mais importante do pódio, que é a cabeça do consumidor”, frisa.

Após fazer pesquisas em Linhares, Colatina, São Mateus e Cachoeiro e Itapemirim, a Markka assume pela primeira vez a pesquisa Recall de Marcas na Grande Vitória.

Karine conta que as pesquisas foram feitas com amostra respeitando a distribuição da população da Região Metropolitana, e os questionários aplicados em locais com grandes fluxos de pessoas.

História

O diretor de Mercado da Rede Gazeta, Bruno Passoni, fala sobre a importância da pesquisa chegar à 32ª edição, ressaltando que o levantamento tem o papel de acompanhar ao longo dessas três décadas o crescimento e a consolidação de grandes marcas do Espírito Santo, Estado reconhecido no país pela sua forma e relevância no desenvolvimento.

“O Recall de Marcas A Gazeta tem sido a principal pesquisa e premiação de lembrança de marcas capixabas. No momento que estamos vivendo agora, nunca se falou tanto em se reinventar, criar e acreditar. Por isso, acredito que o resultado da pesquisa sempre vai ser um grande aliado do empresário. Os números seguem como um diagnóstico do atual panorama da memória do consumidor”, lembra.

Confira o ranking completo das vencedoras no 32º Recall de Marcas A Gazeta: