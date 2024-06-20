Recall de Marcas A Gazeta 2024: confira as campeãs do "Top of Mind"

Top of mind revela as marcas que estão no topo da memória do consumidor Crédito: Shutterstock

Qual a primeira marca que vem à sua cabeça, independentemente do tipo de produto ou serviço oferecido? A resposta da maioria entrevistada em uma pesquisa é o chamado "Top of Mind", termo em inglês utilizado para definir as marcas mais populares que estão no topo da memória dos consumidores.

Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).

Veja as vencedoras do "Top of Mind" na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:

01 1º lugar - Nike Nike é uma empresa norte-americana de calçados, roupas e acessórios fundada em 1972 por Bill Bowerman e Philip Knight. Em 2016, foi considerada a marca de roupas mais valiosa do mundo, segundo o ranking BrandZ da consultoria Millward Brown, avaliada em US$ 37,472 bilhões. É reconhecida por patrocinar grandes atletas de diferentes modalidades esportivas. 02 2º lugar - Sepé Ao todo, o sistema Coca-Cola Brasil conta com uma linha de mais de 200 produtos e atua em nove segmentos: refrigerantes, sucos, lácteos, bebidas vegetais, água, águas especiais, água de coco, bebidas esportivas e chás. A adidas foi fundada em 1949 pelo alemão Adi Dassler, com o objetivo de oferecer produtos voltados ao melhor desempenho de atletas. Mas hoje a marca também influencia a moda, a cultura, a música e o estilo, como modelos icônicos que trazem suas inconfundíveis três listras laterais. O arroz Sepé é da Cooperativa Tritícola Sepeense - Cotrisel. A instituição nasceu da dificuldade de comercialização que os agricultores enfrentavam na década de 1950, na região central do Rio Grande do Sul. Um pequeno grupo se reuniu buscando uma nova forma de vender seus produtos. De lá para cá, a cooperativa foi se adaptando aos ciclos vividos na região, tendo como primeiro produto o trigo. Atualmente, o carro-chefe da empresa é o arroz irrigado.