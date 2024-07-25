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Portos e Aeroportos

Em visita ao ES, ministro diz trabalhar por novas rotas de voos em Vitória

Silvio Costa Filho esteve no Espírito Santo nesta quinta-feira (25) e afirmou que o governo federal está trabalhando para ampliar a malha aérea do Estado
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

25 jul 2024 às 19:42

Publicado em 25 de Julho de 2024 às 19:42

Ministro Silvio Costa Filho em visita ao ES
Ministro Silvio Costa Filho em visita ao ES Crédito: Leticia Orlandi
Em visita ao Espírito Santo nesta quinta-feira (25), o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos) afirmou que o governo federal está trabalhando para ampliar a malha aérea do Espírito Santo, garantindo em breve notas rotas de voo no Aeroporto de Vitória.
"Temos conversado com a Zurich (concessionária do aeroporto) e com a Gol, Latam e outras companhias sobre o assunto. No ano de 2023 e 2024, nós praticamente não tivemos aumento de voos e passageiros aqui no Estado, mas a gente quer ampliar com novas rotas de voos e esse é um trabalho que temos feito de maneira coletiva", afirmou Filho, que também participou da posse de Paulo Baraona como presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) em substituição a Cris Samorini,
O governador Renato Casagrande (PSB) lembrou que o Estado também está tomando iniciativas para fomentar o aumento de voos no aeroporto, como é o caso da lei sancionada neste mês de julho que reduz o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do querosene de aviação de 17% para até 7%.
Para as empresas aéreas conseguirem a redução do imposto nas operações com o combustível será necessário cumprir alguns requisitos, segundo o projeto de lei, como o crescimento do número de assentos ofertados e o acréscimo de voos regulares oferecidos, com origem no Espírito Santo.

Programa Voa Brasil

Silvio Costa Filho acrescentou que o programa Voa Brasil, lançado na quarta-feira (24), também deve contribuir para aumentar a movimentação no Aeroporto de Vitória. O programa é o primeiro programa de inclusão social na aviação no país, que vai atender a  aposentados do INSS com passagens de até R$ 200.
Segundo ele o Brasil hoje tem 112 milhões de passageiros, mas apenas 30 milhões de CPF voando regularmente, o que significa que cada passageiro viaja de 2 a 10 vezes.
"Com o Voa Brasil vamos incluir mais de 3 milhões de novos CPFs viajando pelo Brasil. Isso significa aumentar 10% na malha e queremos ampliar ainda mais. Com isso esperamos o crescimento na aviação aqui no Estado"
Silvio Costa Filho - Ministro dos Portos e Aeroportos

Investimento de R$ 2,6 bi em porto

O ministro também veio ao Estado para visitar as obras do Porto da Imetame, em Aracruz, que contam com investimentos de R$ 2,6 bilhões. O terminal é considerado estratégico por ser multimodal e vai operar granéis sólidos, líquidos, grãos e contêineres. O investimento, conta, segundo Silvio Costa Filho, com apoio do governo com operações de crédito do montante de R$ 500 milhões pelo Banco do Nordeste. 
O complexo está em obras e a primeira atracação está prevista para o segundo semestre de 2025. 
"Isso vai fortalecer ainda mais a economia do Estado.  O investimento será fundamental para mudar a matriz econômica da região. É um avanço que estamos tendo no Espírito Santo", diz
Ele também falou que no processo de descentralização da operação portuária – antes concentrada mais no Porto de Santos – o Espírito Santo ganha destaque. "Não tenho dúvidas que no Espírito Santo teremos grande crescimento. Assumi compromisso recente em Brasília de discutir a importância e o papel institucional para avaliar como podemos potencializar três setores: granito, café e automotivo".
Inclusive acrescentou que uma reunião já foi agendada no início de agosto para debater os problemas da crise de logística portuária enfrentada recentemente pelo Espírito Santo.
Paulo Baraona, presidente da Findes
Paulo Baraona, presidente da Findes Crédito: Renan Donato/Findes

Paulo Baraona toma posse na Findes

O empresário formado em Construção Civil Paulo Baraona tomou posse como novo presidente da Findes nesta quinta-feira (25). Ele atuou como 1° vice-presidente da Findes na gestão 2020-2024 e presidirá a instituição pelos próximos quatro anos.
Baraona destacou que a sua gestão será voltadas para as pessoas, lideranças e instituições, que estão comprometidas em fortalecer a indústria e garantir desenvolvimento sustentável para as próximas gerações. 
"Somos um setor com a maior capacidade de gerar riqueza e oportunidades neste país. Somos o setor que mais estimula a tecnologia e a inovação. Quase 70% dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento são provenientes da indústria. Nosso setor corresponde por quase um quarto dos impostos arrecadados no Estado este ano, gerando 252 mil empregos formais. Acredito muito que podemos transformar o Estado e nosso país por meio da indústria e por isso precisamos avançar", afirmou durante discurso da posse. 

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