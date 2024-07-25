Em visita ao ES, ministro diz trabalhar por novas rotas de voos em Vitória

Em visita ao Espírito Santo nesta quinta-feira (25), o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos) afirmou que o governo federal está trabalhando para ampliar a malha aérea do Espírito Santo, garantindo em breve notas rotas de voo no Aeroporto de Vitória.
"Temos conversado com a Zurich (concessionária do aeroporto) e com a Gol, Latam e outras companhias sobre o assunto. No ano de 2023 e 2024, nós praticamente não tivemos aumento de voos e passageiros aqui no Estado, mas a gente quer ampliar com novas rotas de voos e esse é um trabalho que temos feito de maneira coletiva", afirmou Filho, que também participou da posse de Paulo Baraona como presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) em substituição a Cris Samorini,
O governador Renato Casagrande (PSB) lembrou que o Estado também está tomando iniciativas para fomentar o aumento de voos no aeroporto, como é o caso da lei sancionada neste mês de julho que reduz o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do querosene de aviação de 17% para até 7%.
Para as empresas aéreas conseguirem a redução do imposto nas operações com o combustível será necessário cumprir alguns requisitos, segundo o projeto de lei, como o crescimento do número de assentos ofertados e o acréscimo de voos regulares oferecidos, com origem no Espírito Santo.
Programa Voa Brasil
Silvio Costa Filho acrescentou que o programa Voa Brasil, lançado na quarta-feira (24), também deve contribuir para aumentar a movimentação no Aeroporto de Vitória. O programa é o primeiro programa de inclusão social na aviação no país, que vai atender a aposentados do INSS com passagens de até R$ 200.
Segundo ele o Brasil hoje tem 112 milhões de passageiros, mas apenas 30 milhões de CPF voando regularmente, o que significa que cada passageiro viaja de 2 a 10 vezes.
"Com o Voa Brasil vamos incluir mais de 3 milhões de novos CPFs viajando pelo Brasil. Isso significa aumentar 10% na malha e queremos ampliar ainda mais. Com isso esperamos o crescimento na aviação aqui no Estado"
Investimento de R$ 2,6 bi em porto
O ministro também veio ao Estado para visitar as obras do Porto da Imetame, em Aracruz, que contam com investimentos de R$ 2,6 bilhões. O terminal é considerado estratégico por ser multimodal e vai operar granéis sólidos, líquidos, grãos e contêineres. O investimento, conta, segundo Silvio Costa Filho, com apoio do governo com operações de crédito do montante de R$ 500 milhões pelo Banco do Nordeste.
O complexo está em obras e a primeira atracação está prevista para o segundo semestre de 2025.
"Isso vai fortalecer ainda mais a economia do Estado. O investimento será fundamental para mudar a matriz econômica da região. É um avanço que estamos tendo no Espírito Santo", diz
Ele também falou que no processo de descentralização da operação portuária – antes concentrada mais no Porto de Santos – o Espírito Santo ganha destaque. "Não tenho dúvidas que no Espírito Santo teremos grande crescimento. Assumi compromisso recente em Brasília de discutir a importância e o papel institucional para avaliar como podemos potencializar três setores: granito, café e automotivo".
Paulo Baraona toma posse na Findes
O empresário formado em Construção Civil Paulo Baraona tomou posse como novo presidente da Findes nesta quinta-feira (25). Ele atuou como 1° vice-presidente da Findes na gestão 2020-2024 e presidirá a instituição pelos próximos quatro anos.
Baraona destacou que a sua gestão será voltadas para as pessoas, lideranças e instituições, que estão comprometidas em fortalecer a indústria e garantir desenvolvimento sustentável para as próximas gerações.
"Somos um setor com a maior capacidade de gerar riqueza e oportunidades neste país. Somos o setor que mais estimula a tecnologia e a inovação. Quase 70% dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento são provenientes da indústria. Nosso setor corresponde por quase um quarto dos impostos arrecadados no Estado este ano, gerando 252 mil empregos formais. Acredito muito que podemos transformar o Estado e nosso país por meio da indústria e por isso precisamos avançar", afirmou durante discurso da posse.