Em visita ao ES, ministro diz trabalhar por novas rotas de voos em Vitória

Ministro Silvio Costa Filho em visita ao ES Crédito: Leticia Orlandi

Em visita ao Espírito Santo nesta quinta-feira (25), o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos) afirmou que o governo federal está trabalhando para ampliar a malha aérea do Espírito Santo , garantindo em breve notas rotas de voo no Aeroporto de Vitória.

"Temos conversado com a Zurich (concessionária do aeroporto) e com a Gol, Latam e outras companhias sobre o assunto. No ano de 2023 e 2024, nós praticamente não tivemos aumento de voos e passageiros aqui no Estado, mas a gente quer ampliar com novas rotas de voos e esse é um trabalho que temos feito de maneira coletiva", afirmou Filho, que também participou da posse de Paulo Baraona como presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) em substituição a Cris Samorini,

Para as empresas aéreas conseguirem a redução do imposto nas operações com o combustível será necessário cumprir alguns requisitos, segundo o projeto de lei, como o crescimento do número de assentos ofertados e o acréscimo de voos regulares oferecidos, com origem no Espírito Santo.

Programa Voa Brasil

Silvio Costa Filho acrescentou que o programa Voa Brasil , lançado na quarta-feira (24), também deve contribuir para aumentar a movimentação no Aeroporto de Vitória. O programa é o primeiro programa de inclusão social na aviação no país, que vai atender a aposentados do INSS com passagens de até R$ 200.

Segundo ele o Brasil hoje tem 112 milhões de passageiros, mas apenas 30 milhões de CPF voando regularmente, o que significa que cada passageiro viaja de 2 a 10 vezes.

"Com o Voa Brasil vamos incluir mais de 3 milhões de novos CPFs viajando pelo Brasil. Isso significa aumentar 10% na malha e queremos ampliar ainda mais. Com isso esperamos o crescimento na aviação aqui no Estado" Silvio Costa Filho - Ministro dos Portos e Aeroportos

Investimento de R$ 2,6 bi em porto

O ministro também veio ao Estado para visitar as obras do Porto da Imetame, em Aracruz, que contam com investimentos de R$ 2,6 bilhões. O terminal é considerado estratégico por ser multimodal e vai operar granéis sólidos, líquidos, grãos e contêineres. O investimento, conta, segundo Silvio Costa Filho, com apoio do governo com operações de crédito do montante de R$ 500 milhões pelo Banco do Nordeste.

O complexo está em obras e a primeira atracação está prevista para o segundo semestre de 2025.

"Isso vai fortalecer ainda mais a economia do Estado. O investimento será fundamental para mudar a matriz econômica da região. É um avanço que estamos tendo no Espírito Santo", diz

Ele também falou que no processo de descentralização da operação portuária – antes concentrada mais no Porto de Santos – o Espírito Santo ganha destaque. "Não tenho dúvidas que no Espírito Santo teremos grande crescimento. Assumi compromisso recente em Brasília de discutir a importância e o papel institucional para avaliar como podemos potencializar três setores: granito, café e automotivo".

Paulo Baraona, presidente da Findes Crédito: Renan Donato/Findes

Paulo Baraona toma posse na Findes

O empresário formado em Construção Civil Paulo Baraona tomou posse como novo presidente da Findes nesta quinta-feira (25). Ele atuou como 1° vice-presidente da Findes na gestão 2020-2024 e presidirá a instituição pelos próximos quatro anos.

Baraona destacou que a sua gestão será voltadas para as pessoas, lideranças e instituições, que estão comprometidas em fortalecer a indústria e garantir desenvolvimento sustentável para as próximas gerações.