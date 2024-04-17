Saiba qual companhia aérea é a mais pontual no aeroporto de Vitória

Aeroporto de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Nos três primeiros meses de 2024, a Latam foi considerada a companhia aérea mais pontual a operar no aeroporto de Vitória.

Um estudo realizado pela Cirium, empresa especializada em análise de dados da aviação mundial, apontou que, de janeiro a março deste ano, 82,98% dos 1,2 mil voos da companhia com destino à localidade pousaram dentro do horário previsto. No total, a Latam transportou de/para Vitória, no período, um total de 407 mil passageiros.

Samuel Di Pietro, diretor do Centro de Controle de Operações da Latam Brasil, comemorou o resultado e destacou que a meteorologia é um dos imprevistos que podem impactar nos horários de pousos e decolagens sob a responsabilidade da empresa.

“A aviação possui imprevistos que escapam do nosso controle e são alheios à nossa vontade, como é o caso da meteorologia. Mas temos trabalhado constantemente para oferecer a melhor experiência de viagem ao nosso passageiro, e fico muito contente de a Latam ter entregado a melhor pontualidade em Vitória neste início de 2024”, afirma.

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