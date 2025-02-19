4 dicas para manter a dieta equilibrada durante o Carnaval

Alimentação equilibrada garante energia durante todo o Carnaval Crédito: Imagem: PV productions | Shutterstock

O Carnaval está chegando, e o brasileiro já começa a preparar suas criativas formas de se expressar pelas ruas. Além de fantasias, adereços e a lista de blocos na mão, é preciso também planejar como se alimentar para aguentar os dias de folia com saúde e disposição.

De acordo com Fúlvia Gomes, nutricionista da Bio Ritmo (rede de academias high-end), fazer boas escolhas antes, durante e depois da folia pode evitar quedas de energia e garantir uma recuperação mais rápida.

“A estratégia central para um bom aproveitamento da festa não é muito diferente do que recomendamos no dia a dia. Alimentar-se bem, beber bastante água e dormir pelo menos 8 horas por noite garantem energia para curtir todos os dias”.

A seguir, a profissional elenca mais algumas dicas para os foliões:

1. Consuma alimentos ricos em carboidratos

Para garantir energia antes da folia, os carboidratos são ótimas opções. Cereais, tubérculos e frutas são boas escolhas por serem saudáveis, de fácil digestão e facilmente encontrados no dia a dia. Alimentos ricos em carboidratos complexos, como batata-doce, aveia e pães integrais, liberam energia aos poucos. Já as proteínas magras, como ovos e frango, ajudam na saciedade.

2. Tenhas lanches práticos em mãos

Durante a festa, tenha sempre à mão lanches práticos, como frutas, barrinhas de proteína e castanhas. Snacks de castanhas e frutas secas também são boas opções, assim como biscoitos integrais. Se for consumir bebida alcoólica, alterne com água para evitar a desidratação e minimizar os efeitos negativos.

A melancia ajuda a reforçar a hidratação depois da folia Crédito: Imagem: Africa Studio | Shutterstock

3. Invista em proteínas

Depois do Carnaval, aposte em alimentos ricos em proteínas e antioxidantes, como peixes, verduras e frutas. Ainda, reforce a hidratação com chás e isotônicos naturais e evite alimentos gordurosos.

4. Aposte na hidratação e alimentação equilibra para aliviar a ressaca

A hidratação é a base contra a ressaca, por isso, invista em água, água de coco e sucos naturais sem açúcar. Evite também comidas gordurosas e prefira opções leves, ricas em carboidratos e proteínas. Boas escolhas incluem folhas verde-escuras, banana, aveia, ovos e lentilha. Por fim, consuma ingredientes funcionais, como gengibre, hortelã, canela e cúrcuma, eles auxiliam na digestão e no alívio dos sintomas.