Com Carlinhos de Jesus, Império de Fátima exalta festas culturais brasileiras

Com Carlinhos de Jesus, Império de Fátima exalta a riqueza da cultura nacional

Segunda escola a desfilar pelo Grupo de Acesso A do Carnaval de Vitória , na noite desta sexta (21), a Império de Fátima trouxe para o Sambão do Povo o enredo “Arte Popular da Corte Imperial”, uma homenagem às diversas manifestações culturais brasileiras, influenciadas pelos diferentes povos, credos e costumes que compõem o país.

Brincantes caracterizados como ciganos, foliões e até artistas de perna de pau celebraram a ancestralidade popular e reforçaram o coro: "Fátima é minha raiz". A branco, azul e dourado, fundada no Bairro de Fátima, em 2013, compete pelo primeiro título de campeã do grupo A.

Um dos grandes destaques foi a participação do dançarino e coreógrafo Carlinhos de Jesus, convidado para compor o carro "Momo na corte Imperial", segunda alegoria da agremiação. Em entrevista à reportagem de A Gazeta, o artista destacou a relevância do Carnaval de Vitória para o fortalecimento da folia pelo país.

"É impressionante como o Carnaval de Vitória é importante para o cenário da cultura brasileira, da cultura do carnaval, das escolas de samba. Vitória abre o Carnaval para o Brasil" Carlinhos de Jesus - Bailarino e coreógrafo

Esta não é a estreia do artista no Sambão do Povo. Em 2011, o bailarino esteve no chão apresentando a comissão de frente da Unidos de Jucutuquara, que levou o enredo "Dá um tempo!", para a avenida . Neste ano, o bailarino espalhou simpatia de cima da alegoria. "Em 2011, vim no chão. Agora, com 72 (anos), tive que vir no carro", brincou.

O artista volta à avenida capixaba em 2025 à convite de Marcio Puluker, carnavalesco da Império de Fátima, de quem é amigo. A passagem pela avenida é exclusiva para o Espírito Santo. De volta ao Rio, o envolvimento de Carlinhos de Jesus com o Carnaval será apenas profissional. "Inclusive, já encerrei minha folia na avenida. Mas recebi um convite do Marcio Puluker e um convite dele eu não posso recusar. Meu espírito folião de sambista veio à tona novamente. Vim desfilar com a maior alegria", disse.

História da agremiação

O Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Império de Fátima, conhecido como Império de Fátima, nasceu no dia 18 de março de 2013, no Bairro de Fátima, na Serra. Sua trajetória começou como Unidos do Bairro de Fátima, mas, em 2015, adotou o nome atual e escolheu o tigre como símbolo, uma marca de força e determinação que acompanha a escola.

A escola já ganhou duas vezes o título do Grupo de Acesso B, com os enredos:

2018: “O Tigre encontra o Leão no lugar que eu sempre quis! Na avenida, meu irmão, vou abraçar. Viver a igualdade e ser feliz!”

2020: “Cadê o circo? Ninguém sabe, ninguém viu. O circo sumiu!”

No último carnaval, a Império de Fátima somou 175,80 pontos, garantindo sua permanência no Grupo de Acesso A. O enredo “Benze-Benditas Benzedeiras” exaltou as benzedeiras e suas práticas de cura física e espiritual, destacando a influência da miscigenação religiosa no Brasil.

Samba enredo

Vai partir… A caravana da fascinação

Cigana herança que desperta emoção

A arte aplaude o artista, sambista

Nobre picadeiro, equilibrista

Arma a lona pra poder se apresentar

Sou brasileiro! A minha fé vai me guiar

Em procissão pra agradecer

Cores no estandarte a florescer

Herança ancestral fincada no chão

Pintando um lindo céu de São João



Santo Antônio pequenino, vá buscar o meu amor

Já tem lenha na fogueira, batucada no tambor

É divino o firmamento pro milagre acontecer

Tem axé o meu império, nossa gente vai vencer

Xamã, artesão em plena mata

Tem tacape, arco e flecha que no peito arrebata

Capricho na essência cultural

Garantindo as raízes desse meu Brasil plural

Vem dançar o frevo! Meu amor eu vou simbora

O cortejo sai às ruas, faz a festa, é agora

Vou de azul e branco, celebrar em liberdade

Fiz do meu samba uma escola, onde o momo é majestade



Nas garras do tigre

Visto a fantasia

Bordada pra nascer a poesia

Sou arte popular, faço o povo feliz

Fátima é minha raiz!

Ficha Técnica