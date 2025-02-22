Rosas de Ouro conta história de Carapina com lendas e fantasmas no Sambão

Campeã do Grupo B em 2024, Rosas de Ouro abriu os desfiles do Grupo de Acesso nesta sexta no Sambão

Rosas de Ouro foi a primeira escola a desfilar pelo Grupo de Acesso A na abertura do Carnaval de Vitória , na noite de sexta-feira (21), no Sambão do Povo . Atual campeã do Grupo B, a escola trouxe a chuva em meio ao calorão. Com o enredo “No Horizonte eu te vejo - Casarão”, a agremiação destacou a história do Sítio Histórico de Carapina, na Serra. O histórico Casarão de Carapina teve prioridade entre os diversos símbolos escolhidos durante a exibição. A escola entrou na avenida às 22h07 e encerrou o desfile às 22h56 – cumprindo o tempo estipulado no regulamento.

Assim que a escola entrou na avenida, a chuva chegou ao Sambão do Povo. Apesar da mudança no tempo, a agremiação contou com o ânimo de quem estava na arquibancada e nos camarotes. Entre idas e vindas, a chuva não comprometeu o desfile.

Na avaliação do presidente da Rosas de Ouro, Francisco Carneiro, o desfile da escola foi satisfatório. "Foi um desfile dentro do que a gente esperava, Foram muitas dificuldades até aqui, perdemos fantasias, tecidos, alguns instrumentos estragaram. Mas a gente se superou. Na minha opinião, a gente merece seguir no Grupo A", afirmou.

Vinícius Couti e Mariana Calazans foram o 1° casal de mestre-sala e porta-bandeira, com a fantasia “Os Campos Dourados da História”. A escola apresentou dois carros alegóricos, um deles com a reprodução do Casarão de Carapina, e dois tripés, que abordaram o respeito aos povos originários das terras do Espírito Santo e o movimento de produção do engenho de cana-de-açúcar. A comissão de frente trouxe as ruínas do Casarão, com suas lendas e histórias de tesouro, protegidas por fantasmas.

A Gazeta como surgiu a ideia do enredo sobre Carapina: "Eu vi uma reportagem do Em Movimento, da TV Gazeta, e achei interessante. Procurei saber mais detalhes, gostei da história. O Marcelo Braga foi quem desenvolveu o enredo". A reportagem foi veiculada na TV Gazeta meses após uma Após o desfile, Francisco Carneiro contou à reportagem decomo surgiu a ideia do enredo sobre Carapina: "Eu vi uma reportagem do Em Movimento, da TV Gazeta, e achei interessante. Procurei saber mais detalhes, gostei da história. O Marcelo Braga foi quem desenvolveu o enredo". A reportagem foi veiculada nameses após uma Capixapédia, de A Gazeta, sobre Carapina. O local, que, segundo estudiosos, teria sido construído no século XIX, está em um trecho importante da Grande Vitória

História da agremiação

A origem da Rosas de Ouro remonta a um grupo de amigos do bairro Serra Dourada III, que, apaixonados pelo carnaval, decidiram transformar um time de futebol chamado Galo de Ouro em uma escola de samba. O objetivo sempre foi levar alegria à avenida e, já no ano de estreia, em 1985, a escola sagrou-se campeã, marcando sua entrada triunfal no mundo do samba.

Ao longo dos anos, a Rosas de Ouro conquistou títulos memoráveis, como os campeonatos do Grupo A em 1985 e 1990, além das vitórias no segundo grupo em 1987 e 1989.

Em 2024, a escola desfilou no Sambão do Povo com o enredo “Gente Floresta”, inspirado na toada do Boi Bumbá Caprichoso. O desfile levou à avenida uma forte mensagem sobre a preservação ambiental e o papel essencial dos povos indígenas na proteção das florestas. O impacto foi tão grande que a Rosas de Ouro conquistou o título de campeã do Grupo B, garantindo sua ascensão ao Grupo de Acesso A para o carnaval de 2025.

Além do enredo, a escola inovou ao ser a única do carnaval capixaba a contar com uma intérprete feminina, reafirmando seu compromisso com a representatividade e a evolução do samba.

O samba-enredo

Abriu-se a porta do casarão!

Sai pra lá assombração... Que a história eu vou contar!

São João Batista é testemunha, guarda e protege esse lugar

No horizonte em meio a campina

batizada “Carapina”

Conta história verdadeira

De além-mar chegou, oque aconteceu

Catequizaram e levaram o que é meu.

A canoa vai virar, auê, auê!

É o guerreiro Araribóia destinado a vencer

Rosto pintado, arco e flecha em sua mão

Vale tudo em defesa desse chão

Quando a pela preta aqui chegou

A batida do povo ecoou, e o tal tupiniquim?

Viu enriquecer a região

Com a miscigenação se tornou tupi-benin

É o braço forte do engenho!

Que faz brotar do solo a riqueza

Tão bela a casa dos frades

Brilha os olhos da princesa

São lendas, riquezas perdidas

Ruínas que guardam segredos

Oh casarão, no horizonte

Ainda te vejo



Quem é ela que perfuma a passarela

Descendo a serra, é o meu tesouro!

A flor mais bela a estampar um pavilhão

Meu grande amor, Rosas de Ouro!

Ficha técnica