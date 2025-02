Festa

Carnaval de Vitória: veja 7 dicas de saúde para curtir a folia

Convidamos médicos para dar dicas do que fazer antes, durante e depois da festa

É fundamental que você tome cuidado com a desidratação e consuma bastante água. (Fernando Madeira)

A partir da próxima sexta-feira (21), Vitória abre os festejos de carnaval do país com os desfiles das escolas de samba no Sambão do Povo. Para encarar a maratona de desfiles com a temperatura lá em cima, é importante adotar hábitos saudáveis, como manter uma alimentação leve, usar roupas frescas e beber água. Convidamos médicos para dar dicas do que fazer antes, durante e depois da festa - seja você desfilando pela sua escola de samba do coração ou curtindo dos camarotes ou da arquibancada.

Descanse bem na véspera

Uma boa noite de sono confere mais disposição ao organismo, então é essencial que você descanse antes do evento. Tome cuidado com a alimentação, evitando comidas mais gordurosas, mas ao mesmo tempo evitando dietas mais restritivas. Lembre-se que o seu corpo precisa de nutrientes para enfrentar a maratona. “Antes do evento, preferencialmente não pular nenhuma das grandes refeições, pois isso faz com que a rotina se perca. Um café da manhã reforçado, com frutas, ovos ou iogurte, cereais e aveia, por exemplo, vai ajudar a aguentar o dia”, explica a médica nutróloga Marcella Garcez.

Prepare-se antes

Problemas como câimbras e dores musculares, principalmente nas pernas e nos pés, são comuns nesse tipo de evento. "Dessa forma, é importante que você escolha sapatos adequados e confortáveis para encarar o dia de shows e não se esqueça de realizar um bom alongamento antes de sair de casa”, destaca a cirurgiã vascular Aline Lamaita.

Hidrate-se e evite a bebedeira

É fundamental que você tome cuidado com a desidratação e consuma bastante água. “Isso por que o calor intenso e o consumo de bebidas alcoólicas em excesso podem aumentar a incidência de câimbras, dores musculares e a retenção de líquidos”, lembra Aline Lamaita. Também é preciso tomar cuidado com o consumo excessivo de álcool. “Além da desidratação, outro fator importante causado pelo álcool é a sobrecarga do rim. O etanol atrapalha a função do hormônio antidiurético, que garante que o corpo não perca muita água, fazendo com que o rim deixe de concentrar a urina, perdendo mais água que o habitual. Como a bebida leva o corpo a fazer um esforço muito grande para colocar a substância para fora, é preciso diluir em água e eliminar na forma de urina, causando a desidratação”, explica a médica nefrologista Caroline Reigada.

Alimentação leve e equilibrada

Além da hidratação, a alimentação também merece atenção. Como a escolha dos alimentos pode influenciar diretamente o nível de energia e o conforto durante shows longos. O médico Victor Sato indica alimentos mais leves e de fácil digestão, como frutas, barras de cereais e sanduíches integrais. “Alimentos ricos em carboidratos complexos ajudam a manter a energia sem sobrecarregar o sistema digestivo, o que é essencial nas horas em pé e em movimento”. A dica final é evitar frituras e fast food, pois além de aumentar a sensação de cansaço, alimentos gordurosos como esses podem causar desconforto gástrico.

Leve um lanchinho

Durante a folia, leve snacks práticos, como mix de oleaginosas ou frutas desidratadas, para manter a energia. “Prepare sanduíches naturais com diversos tipos de pães (aveia, centeio, trigo, integral), recheados com peito de peru, frango, atum, sardinha, rosbife, queijo branco, ricota, queijo cottage, além de hortaliças e legumes (folhas em geral, cenoura e beterraba ralada, tomate e outros). Se possível mantenha em mochilas ou caixas térmicas com gelo. Caso não consiga manter em refrigeração, evite que o alimento fique mais que duas horas em temperatura ambiente para evitar risco alimentar. Evite utilizar maionese e ovos na preparação”, diz a nutricionista Bruna Rabello, do Vitória Apart Hospital.

Carboidrato

Não esqueça de repor a energia perdida na folia consumindo, em todas as refeições, alimentos ricos em carboidratos. Algumas opções: arroz, macarrão, batata, pães e cereais integrais. “Lembre-se que é o carboidrato que vai fornecer energia para você curtir todos os dias de desfile e os bloquinhos de carnaval, dando maior sensação de saciedade”, diz Bruna Rabello.



Cuide da pele ao chegar em casa

Os cuidados não param após o fim da festa. Ao chegar em casa, é importante que você invista em uma poderosa rotina skincare capaz de remover sujidades acumuladas na pele e tratar os danos que o tecido pode ter sofrido durante o dia. "É fundamental, por exemplo, usar um sabonete facial ou espuma de limpeza com fórmula cremosa e suave que consiga remover a oleosidade e a sujeira da pele sem agredi-la", diz a dermatologista Paola Pomerantzeff.

