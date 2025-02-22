Pega no Samba leva 'rainhas das águas' para o Sambão do Povo

Com homenagem às sereias do folclore africano, Pega no Samba encerrou os desfiles do Grupo de Acesso

O dia amanheceu e o Pega no Samba iniciou o último desfile entre as agremiações do Grupo A. A escola pisou no Sambão do Povo pouco antes das 6h deste sábado (22). A luz do dia, que poderia parecer um problema, não foi capaz de tirar o ânimo dos foliões. O enredo “Pembelê, Sereias de Zambi”, uma homenagem às sereias do folclore africano, levou à avenida cores vivas, sobretudo azul claro e laranja.

O Pega no Samba entrou na avenida às 5h53 e encerrou o desfile às 6h48, excedendo em seis segundos o tempo estipulado no regulamento. Com um enredo que buscou resgatar a verdadeira história das sereias, escola trouxe vários elementos e fantasias que remeteram ao mar. Ao fim dos desfiles, saiu do Sambão do Povo aos gritos de "é campeão".



Na avaliação do carnavalesco Jorge Mayko, o desfile do Pega no Samba foi acima do esperado. "A escola se preparou muito, mesmo com muita dificuldade. Saímos de alma lavada aqui da avenida. A nossa mensagem foi contada e agora a expectativa é de titulo", afirmou.

História da agremiação

O Grêmio Recreativo Escola de Samba Pega no Samba tem 49 anos de história. Fundado em 28 de janeiro de 1976 por Genésio Mendes, Maira Mendes e seu filho Mário Mendes, o grupo surgiu a partir do bloco carnavalesco GRBC Pega no Samba.

A partir de 1982, tornou-se oficialmente escola de samba, já com a denominação atual. No seu primeiro desfile, conquistou o título de campeã do Grupo de Acesso, com o enredo "Sonho Infantil".

Em 2024, com o enredo "Pérolas do Deserto", o Pega no Samba fez uma viagem cultural aos Emirados Árabes Unidos. No entanto, a escola terminou na última colocação do Grupo Especial, sendo rebaixada para o Grupo A.

Samba enredo

Firma o batuque, raiou o sol

“Transborda” de alegria

Meu pavilhão lava a alma na avenida

Kaia tondele, Nkisi ê

A locomotiva vem no toque do xirê



Luanda, mística e sagrada

Em suas águas nascem o poder: Agô!

Pescadores festejam na areia

As filhas de Zambi, negras sereias

Balaio e oferendas jogadas ao mar

Jingomas regem o baile das marés

Um ritual de gratidão e fé

Kianda, seus filhos lhe aclamam



Ora iê iê, mamãe Oxum

Odò Ìyá Yemanjá, rainhas das águas

Tocam os tambores para lhe saudar

Na paz... da eternidade

Seus filhos te transformam em entidades

Seguindo o cortejo divinal

Ancestral, fonte de inspiração

Na luta contra o preconceito

A preta pele que impõe respeito

Pembelê! Divina luz

No “Pega” sua estrela nos conduz



Intolerância jamais

Herança dos meus ancestrais

Orun brilha na cachoeira

A lua desponta no mar

Ao erê a missão de transformar.

Ficha técnica