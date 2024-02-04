Estrutura de carro alegórico cai com destaque da Pega no Samba

Um dos destaques da escola Pega no samba caiu de cima de um dos carros alegóricos na manhã deste domingo (4). Letícia Silva desfilava pelo Sambão do Povo, quando parte da estrutura cedeu, derrubando-a. Ela foi amparada por membros do apoio da escola que estavam nas laterais e não se feriu.



“Eu senti que a estrutura já estava meio bamba desde o início da avenida. Quando passou a primeira parte dos jurados, a estrutura caiu. Eu consegui me jogar porque faço luta, então aprendi alguma coisa sobre como cair. Foi só um susto, mas poderia ter acontecido algo pior. A minha sorte é que eu sei cair, se não, tinha me quebrado inteira”, contou para A Gazeta.



No local, teriam dito a ela que se tratava de um provável problema de solda. O presidente da agremiação foi procurado, mas não respondeu até a publicação deste conteúdo. O espaço segue aberto para manifestações.

“Me ajudaram lá. Tive suporte. O que me deixou mais chateada foi não ter conseguido terminar o desfile, mas eles têm que prestar mais atenção no caso do barracão pesado porque poderia ter acontecido coisa pior. Organização é crucial, inclusive porque ali tem vidas envolvidas.”

O Pega no Samba voltou para o Grupo Especial do Carnaval de Vitória em 2024 e, por isso, foi a última escola a desfilar já na manhã do domingo (4). A agremiação, que fechou o segundo dia de festa no Sambão do Povo, trouxe o enredo "Pérolas do Deserto", que faz uma viagem aos Emirados Árabes Unidos.

Letícia estava no segundo carro alegórico da escola, que contava a história de Ali Babá e os 40 ladrões, representada por cavalos e tesouros.

