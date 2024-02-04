Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Susto

Estrutura de carro alegórico cai com destaque da Pega no Samba

"Poderia ter acontecido coisa pior", disse a integrante da escola que, apesar do susto, não se feriu

Publicado em 04 de Fevereiro de 2024 às 20:52

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

04 fev 2024 às 20:52
Um dos destaques da escola Pega no samba caiu de cima de um dos carros alegóricos na manhã deste domingo (4). Letícia Silva desfilava pelo Sambão do Povo, quando parte da estrutura cedeu, derrubando-a. Ela foi amparada por membros do apoio da escola que estavam nas laterais e não se feriu.
“Eu senti que a estrutura já estava meio bamba desde o início da avenida. Quando passou a primeira parte dos jurados, a estrutura caiu. Eu consegui me jogar porque faço luta, então aprendi alguma coisa sobre como cair. Foi só um susto, mas poderia ter acontecido algo pior. A minha sorte é que eu sei cair, se não, tinha me quebrado inteira”, contou para A Gazeta.
No local, teriam dito a ela que se tratava de um provável problema de solda. O presidente da agremiação foi procurado, mas não respondeu até a publicação deste conteúdo. O espaço segue aberto para manifestações.
“Me ajudaram lá. Tive suporte. O que me deixou mais chateada foi não ter conseguido terminar o desfile, mas eles têm que prestar mais atenção no caso do barracão pesado porque poderia ter acontecido coisa pior. Organização é crucial, inclusive porque ali tem vidas envolvidas.”
O Pega no Samba voltou para o Grupo Especial do Carnaval de Vitória em 2024 e, por isso, foi a última escola a desfilar já na manhã do domingo (4). A agremiação, que fechou o segundo dia de festa no Sambão do Povo, trouxe o enredo "Pérolas do Deserto", que faz uma viagem aos Emirados Árabes Unidos.
Letícia estava no segundo carro alegórico da escola, que contava a história de Ali Babá e os 40 ladrões, representada por cavalos e tesouros.

Confira o desfile da Pega no Samba no Carnaval de Vitória 2024

Veja Também

Pega no Samba quer ser campeã com a história dos Emirados Árabes

Confira o desfile da Pega no Samba no Carnaval de Vitória 2024

Rainha da bateria da Pega no Samba fecha desfile muito emocionada

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carnaval de Vitória Pega no Samba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Michael Jackson durante ensaio geral da turnê 'This Is It', em cena do filme de mesmo nome
Michael Jackson é acusado de abuso por família que o defendeu no passado
Caminhonete capota em acidente com carro na BR 101 em Viana
Caminhonete capota em acidente com carro na BR 101 em Viana
Imagem de destaque
Missão espiritual: descubra o propósito de cada signo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados