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De tênis, Gretchen estreia como Rainha de Bateria no Carnaval de Vitória

Famosa compartilhou que teve a ideia de usar o calçado mais confortável para também homenagear membros da Independentes de Eucalipto

Publicado em 22 de Fevereiro de 2025 às 04:52

Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 

22 fev 2025 às 04:52
Gretchen trocou o tradicional salto alto pelo conforto do tênis no desfile no Sambão do Povo
Gretchen trocou o tradicional salto alto pelo conforto do tênis no desfile no Sambão do Povo Crédito: Fernando Madeira
Rainha de bateria da Independentes de Eucalipto, Gretchen estreou com tudo no Carnaval de Vitória. Com samba-enredo na ponta da língua e um par de tênis azuis nos pés, a ex-dançarina cativou o público no desfile em homenagem à cidade de Linhares, no Norte do Espírito Santo.
À frente da bateria azul e branca, a artista apostou em um modelo de tênis cano alto azul, ao invés de um salto, item comumente usado por musas, princesas e rainhas do samba. O sapato ainda possuía pedrinhas de brilho, cadarço de cetim e os dizeres "Rainha de Bateria". Logo após a apresentação, a famosa compartilhou, em entrevista para a TV Gazeta, que teve essa ideia para homenagear os membros da agremiação e honrar o título que recebeu, além de priorizar o próprio conforto.
"É conforto mas... eu soube que a escola sempre foi colocada como pequena. Não importa o tamanho, o que importa é o coração da escola, o jeito como eles me acolheram. Então, para eu ser a rainha do povo, eu precisava trazer alguma coisa do povo. De sandália não podia, de salto não podia, Falei 'vou de tênis, que é algo que todo mundo usa no dia a dia'", explicou.
Confira registros de Gretchen no Sambão do Povo:

Gretchen trocou o tradicional salto alto pelo conforto do tênis no desfile no Sambão do Povo

Vestida de maquinista, Gretchen conduziu a Cadência de Maruípe pela avenida, uma alusão a uma maria fumaça. A agremiação foi a quarta a desfilar pelo Grupo de Acesso A, na madrugada deste sábado (22). "Eu fui coroada rainha do povo. Se eu sou rainha do povo, eu tenho que usar o que o povo usa: tênis", disse em entrevista À TV Gazeta.
Ao final do cortejo, a Rainha do Rebolado compartilhou que foi aplaudida de pé pelos jurados da última cabine. "Até porque acho que não é comum as pessoas cantarem o samba-enredo inteiro e eu que fiz a coreografia", disse à reportagem de A Gazeta.

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