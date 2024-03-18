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Música

Caetano e Bethânia dão pistas sobre a turnê e lembram relação com dona Canô

Irmãos cantaram no Fantástico, da TV Globo, trechos de sucessos, como 'Reconvexo', 'É de Manhã' e 'Milagres do Povo'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Março de 2024 às 08:56

Caetano Veloso e Maria Bethânia
Caetano Veloso e Maria Bethânia Crédito: Divulgação
Caetano Veloso e Maria Bethânia estiveram, neste domingo (17), no Fantástico, da TV Globo, e deram pistas sobre o possível repertório da turnê conjunta prevista para rodar o país a partir do segundo semestre.
Juntos no palco do programa, os artistas entoaram trechos de grandes sucessos como "Milagres do Povo", "Reconvexo", "O Quereres", "Purificar o Subaé", além de "É de Manhã", primeira composição de Caetano a ser gravada por Bethânia, em 1965.
"Sem Bethânia eu não estaria aqui. Bethânia desde o primeiro dia tinha uma presença e uma desenvoltura que o público já aplaudia como se fosse uma estrela nacional", afirmou Caetano, lembrando os primeiros anos de carreira da irmã.
No mesmo disco que continha "É de Manhã", Bethânia entoava "Carcará", canção com a qual despontou nacionalmente, que integrava o show "Opinião", onde ela substituía Nara Leão. "Acho Caetano fora do comum, ele é o chefe do meu barco mesmo", afirmou a cantora.
Durante a entrevista, eles lembraram a infância em Santo Amaro, no Recôncavo Baiano, e a convivência com dona Canô. Para Caetano, Bethânia era a favorita de todos os irmãos.
"Olha, todo mundo acreditava isso, todo mundo concordava que minha mãe a tinha como favorita, mimava Bethânia", disse ele, entre risos. Bethânia, então, gargalhou, perguntando ao irmão "achava?", ao que ele respondeu "achava".
Por fim, o artista ainda comentou sobre a tentativa frustrada de tirar férias radicais, como anunciou, em dezembro, para curtir o verão de Salvador. Bethânia lembrou que o irmão gravava quase todos os dias e não conseguiu descansar.
Além disso, Caetano falou que fez questão de participar do carnaval de rua da capital baiana. Neste ano, ele foi homenageado do bloco Filhos de Gandhy.
A turnê "Caetano e Bethânia" começa no dia 3 de agosto, no Rio de Janeiro, na Rioarena, e segue até o dia 14 de dezembro, com o encerramento em São Paulo, no Allianz Parque. No Rio serão duas apresentações, nos dias 3 e 4 de agosto.
A dupla vai se apresentar também em Belo Horizonte, no dia 7 de setembro, no Mineirão; em Belém, no dia 29 de setembro, no Hangar; em Porto Alegre, no dia 12 de outubro, na Arena do Grêmio; em Brasília, no dia 9 de novembro, na Arena BRB Mané Garrincha; e em Salvador, no dia 30 de novembro, na Arena Fonte Nova.

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