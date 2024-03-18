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Dona Déa detona Yasmin no Domingão: 'Você fez tudo errado com Davi'

"Rodriguinho esteve aqui e eu defendi você. Mas hoje não vou te defender", disse Dona Déa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Março de 2024 às 08:36

Dona Déa detona Yasmin no Domingão
Dona Déa detona Yasmin no Domingão Crédito: Reprodução/TV Globo
Eliminada do BBB 24, Yasmin Brunet levou uma bronca de Dona Déa no palco do Domingão com Huck neste domingo (17).
Yasmin disse que passou duas noites sem dormir e que agora sente saudade do reality. "Quando saí, tive um certo alívio porque estava pirando, mas agora sinto saudade."
Dona Déa, porém, rebateu a fala da modelo. "Rodriguinho esteve aqui e eu defendi você. Mas hoje não vou te defender. Vou falar como se fosse sua avó. Você não está com saudade, não. Quando aquela menina [Beatriz] estava cantando, sabe o que você falou? 'Ainda bem que não estou lá'".
Você fez tudo errado com Davi... Não tô torcendo para ninguém lá, estou falando a realidade.

Dona Déa

Yasmin, na sequência, desculpou-se e disse estar disposta a aprender. "Quero aprender mais. Estou aqui realmente para ouvir. Estávamos ali como jogadores, não como pessoas. Respeito a história de vida do Davi. Como jogador, a gente teve embate, sim, problema de convivência. Me exaltei, sim, usei palavras que não me orgulho nem um pouco. Deixei a emoção me levar."
Preto Zezé pontuou que Yasmin e Wanessa Camargo -expulsa após suposta agressão a Davi- tiveram um conflito inédito: serem tratadas iguais às outras pessoas, tendo de lavar a própria roupa, o próprio prato. "A educação que elas tiveram não as moldou para essa realidade."
Por outro lado, o programa também enfatizou as falas de Yasmin sobre pressão estética que as mulheres ainda sentem e deu espaço para ela falar da amizade com Leidy Elin -que vem sofrendo comentários racistas do público. "Ainda não tive tempo para processar tudo. Quero rever tudo e onde errei, além de levantar mais as pautas que trouxe ali dentro e como acolher a Leidy. Tô preocupada. É uma mulher incrível, guerreira e batalhadora."
Eu fui ao BBB para me conhecer e para me conhecerem. A Yasmin das fofocas [pré-BBB] não sou eu. Inclusive, me acharam planta lá dentro.

Yasmin Brunet

Yasmin ainda foi surpreendida pela presença de MC Daniel, que defendeu a amiga. "Quem nunca errou que atire a primeira pedra. Julgar é muito fácil, até para julgar é preciso aprender a falar para ensinar as pessoas... Mais empatia pelo próximo porque é o que Jesus gostaria que fizéssemos."

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