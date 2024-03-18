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Andressa Urach remove costelas em novo procedimento extremo: 'Era um sonho'

Modelo de conteúdo adulto fez várias cirurgias e exibiu seus ossos nas redes sociais: 'Minhas costelinhas'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Março de 2024 às 08:28

Andressa Urach faz múltiplas cirurgias
Andressa Urach faz múltiplas cirurgias Crédito: Reprodução/Instagram
Andressa Urach, 36, fez mais um procedimento estético extremo: com o objetivo de afinar a cintura, ela removeu duas costelas.
A modelo exibiu em suas redes sociais os ossos retirados por meio de cirurgia. "Que lindas minhas costelinhas", escreveu.
Em outra publicação, antes de passar pelo procedimento, Andressa mostrou imagens de sua consulta com o médico e afirmou estar realizando um sonho.
"Hoje eu vim realizar um sonho: retirar as costelas", disse a ex-participante de "A Fazenda" (Record).
O médico que operou Andressa, Gustavo Ramasco, explicou sobre o procedimento em suas redes sociais: "Vim atender a Andressa Urach, que tem o sonho de melhorar ainda mais sua cintura com a retirada das costelas flutuantes. Realizamos a primeira cirurgia de remodelamento costal", afirmou.
Andressa Urach faz múltiplas cirurgias
Andressa Urach faz múltiplas cirurgias Crédito: Reprodução/Instagram
Segundo o cirurgião, a técnica promete reduzir a circunferência da cintura em até 15 centímetros. Urach ainda aproveitou para fazer outros procedimentos, como uma lipoaspiração nos braços e a troca das próteses dos seios, e segue se recuperando em casa. "Primeiro ficamos feias para depois ficar bonitas", escreveu.
Vale lembrar que, há dez anos, a modelo teve uma complicação grave devido a um procedimento estético com preenchimento de hidrogel na perna, que necrosou os tecidos. Ela correu risco de morte e passou meses internada, parte do tempo na UTI, em estado gravíssimo.

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