Andressa Urach compra carro novo de R$ 180 mil e surpreende fãs nas redes sociais

"Todo trabalhador é digno do resultado do seu trabalho", escreveu a miss bumbum nas redes sociais. Ela afirma que, em 15 dias, se tornou campeã em vendas na plataforma de conteúdo adulto no qual participa. "Hoje estou me dando de presente essa belezinha. Estou muito feliz! Obrigada a todos os seguidores que me acompanham e torcem pelo meu sucesso".