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Ostentação

Andressa Urach compra carro novo de R$ 180 mil e surpreende fãs nas redes sociais

Modelo afirmou que conquista foi fruto do seu trabalho. Influenciadora alegar ter sido campeã de vendas na plataforma de conteúdo adulto em que faz parte
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 04 de Agosto de 2023 às 13:41

Andressa Urach compra carro novo de R$ 180 mil e surpreende fãs nas redes sociais
Andressa Urach compra carro novo de R$ 180 mil e surpreende fãs nas redes sociais Crédito: Instagram@andressaurach
Andressa Urach resolveu se dar de presente um mimo muito especial nesta quinta-feira, 3. A modelo compartilhou nas redes sociais o novo carro zero km que adquiriu. O modelo, um Jeep Compass, pode chegar ao preço de R$ 210 mil no mercado. Andressa, no entanto, contou que o dela começou em R$ 180 mil, sem acessórios extras.
"Todo trabalhador é digno do resultado do seu trabalho", escreveu a miss bumbum nas redes sociais. Ela afirma que, em 15 dias, se tornou campeã em vendas na plataforma de conteúdo adulto no qual participa. "Hoje estou me dando de presente essa belezinha. Estou muito feliz! Obrigada a todos os seguidores que me acompanham e torcem pelo meu sucesso".
No comentários, fãs e seguidores da influenciadora elogiaram a conquista da modelo e desejaram sucesso para ela. "É incrível que a gata muda de personagem, mas sempre dá volta por cima, passa perrengue, mas não fica pobre", brincou uma internauta. Outros, no entanto, aconselharam Urach a não "doar para a igreja dessa vez".
A miss bumbum relata que doou R$ 2 milhões para a Igreja. Em 2021, ela entrou na justiça para tentar recuperar o valor que doou entre 2015 e 2019. Ela desistiu do processo e afirmou estar arrependida.

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