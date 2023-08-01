Andressa Urach alcança primeiro lugar no Privacy uma semana após lançar perfil

A modelo Andressa Urach já está colhendo frutos de sua conta em uma plataforma de conteúdo adulto. Conforme comunicado, nesta terça-feira (1), a influenciadora se tornou a líder do ranking de perfis mais acessados do Privacy uma semana após ingressar no serviço.

Segundo ela, a experiência tem possibilitado maior proximidade com os fãs. "Está sendo muito gratificante essa relação, eles me enviam mensagens e eu busco produzir conteúdo que os agrade", afirma Andressa, no comunicado. "Atendo aos pedidos dos fãs e já estou produzindo materiais exclusivos para a plataforma".