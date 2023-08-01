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Sucesso absoluto

Andressa Urach alcança primeiro lugar no Privacy uma semana após lançar perfil

Modelo ainda não divulgou o quanto faturou com a plataforma de conteúdo adulto, que oferece assinaturas a R$ 200
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Agosto de 2023 às 17:22

A modelo Andressa Urach já está colhendo frutos de sua conta em uma plataforma de conteúdo adulto. Conforme comunicado, nesta terça-feira (1), a influenciadora se tornou a líder do ranking de perfis mais acessados do Privacy uma semana após ingressar no serviço.
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Andressa Urach alcançou o primeiro lugar entre os perfis mais acessados na plataforma Privacy Crédito: Instagram/@andressaurachoficial
Segundo ela, a experiência tem possibilitado maior proximidade com os fãs. "Está sendo muito gratificante essa relação, eles me enviam mensagens e eu busco produzir conteúdo que os agrade", afirma Andressa, no comunicado. "Atendo aos pedidos dos fãs e já estou produzindo materiais exclusivos para a plataforma".
Embora Andressa Urach não tenha revelado números específicos de seus ganhos financeiros, é evidente que os ganhos devem ser altos - os conteúdos estão disponíveis por assinatura a partir de R$ 200. O objetivo dela é atingir um milhão de inscritos. "Financeiramente, está dando um ótimo retorno. Estou muito feliz com o resultado, muitas pessoas estão assinando", garante ela.
Recentemente, a modelo também foi alvo de comentários por seu ex-marido ter conseguido a guarda unilateral do filho deles.

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