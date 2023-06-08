Andressa Urach desistiu de recuperar R$ 2 milhões que doou à Igreja Universal

Andressa Urach desistiu do processo que abriu contra a Igreja Universal Crédito: Instagram/@andressaurachoficial

Andressa Urach está em paz e leve, segundo ela mesma. A modelo publicou um vídeo em seu canal de YouTube em que afirma ter desistido do processo que movia contra a Igreja Universal para reaver a quantia de R$ 2 milhões, valor que transferiu à instituição entre 2015 e 2019.

Ela disse que a audiência do caso estava marcada para o dia 1º, mas que sentiu um incômodo quando refletiu que o dinheiro não a faria se sentir melhor. "Se a minha mágoa foi pública, o meu perdão também precisa ser. Quero pedir perdão à Igreja Universal e ao bispo Edir Macedo. Demorei quase três anos, meu espírito está leve. Como libertação, abri mão da ação que estava movendo contra a Igreja. Passei por um momento difícil, mas isso foi bom para me ensinar a perdoar."

A influenciadora também disse que seu advogado não gostou da decisão, mas que a inquietação a fez seguir em frente. "Não precisava consultar ninguém. Se esse dinheiro voltasse para mim, não ia me trazer paz. Que ele seja usado para lavar almas."