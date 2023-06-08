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Andressa Urach desistiu de recuperar R$ 2 milhões que doou à Igreja Universal

Modelo afirma que audiência estava marcada, mas que sentiu inquietação: "dinheiro não ia me trazer paz"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Junho de 2023 às 12:15

Andressa Urach compartilha registro de passeio de barco e avisa que entrou para o OnlyFans
Andressa Urach desistiu do processo que abriu contra a Igreja Universal Crédito: Instagram/@andressaurachoficial
Andressa Urach está em paz e leve, segundo ela mesma. A modelo publicou um vídeo em seu canal de YouTube em que afirma ter desistido do processo que movia contra a Igreja Universal para reaver a quantia de R$ 2 milhões, valor que transferiu à instituição entre 2015 e 2019.
Ela disse que a audiência do caso estava marcada para o dia 1º, mas que sentiu um incômodo quando refletiu que o dinheiro não a faria se sentir melhor. "Se a minha mágoa foi pública, o meu perdão também precisa ser. Quero pedir perdão à Igreja Universal e ao bispo Edir Macedo. Demorei quase três anos, meu espírito está leve. Como libertação, abri mão da ação que estava movendo contra a Igreja. Passei por um momento difícil, mas isso foi bom para me ensinar a perdoar."
A influenciadora também disse que seu advogado não gostou da decisão, mas que a inquietação a fez seguir em frente. "Não precisava consultar ninguém. Se esse dinheiro voltasse para mim, não ia me trazer paz. Que ele seja usado para lavar almas."
Na época em que foi à Justiça, Andressa alegou que a quantia foi paga por meio de joias, carros e outros bens móveis.

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