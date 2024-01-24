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Andressa Urach diz que vive affair com Juju Ferrari: "estamos ficando"

Atriz pornô e influenciadora se reencontraram no último final de semana e ficaram juntas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Janeiro de 2024 às 15:46

Andressa Urach e Juju Ferrari
Andressa Urach e Juju Ferrari Crédito: Reprodução/Instagram
Andressa Urach, 36, contou que está vivendo um affair com Juju Ferrari. Ela confirmou o romance para a revista Quem.
Andressa contou que já conhecia Juju, mas o affair começou mesmo há pouco tempo. Ela afirmou que as duas se aproximaram no fim de semana passado, quando viajaram para o Guarujá, no litoral de São Paulo.
"Fomos para o Guarujá neste fim de semana gravar uma matéria para o programa de TV que ela vai apresentar e depois da gravação, acabou rolando", contou."
No entanto, Andressa garantiu que o affair não é um compromisso sério. "Estamos só ficando. Nada sério", afirmou. Além disso, Andressa disse que não gravará vídeos adultos com o seu affair. "A Juju não faz conteúdo adulto", explicou.
Andressa está solteira desde o último namoro, que ocorreu de forma rápida com Sergio Carvalho. Os dois assumiram o relacionamento em outubro do ano passado. Além disso, ela foi casada com Thiago Lopes, com quem tem o seu filho caçula, Leon, de quase dois anos.

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