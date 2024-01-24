Andressa Urach diz que vive affair com Juju Ferrari: "estamos ficando"

Andressa Urach e Juju Ferrari Crédito: Reprodução/Instagram

Andressa Urach, 36, contou que está vivendo um affair com Juju Ferrari. Ela confirmou o romance para a revista Quem.

Andressa contou que já conhecia Juju, mas o affair começou mesmo há pouco tempo. Ela afirmou que as duas se aproximaram no fim de semana passado, quando viajaram para o Guarujá, no litoral de São Paulo.

"Fomos para o Guarujá neste fim de semana gravar uma matéria para o programa de TV que ela vai apresentar e depois da gravação, acabou rolando", contou."

No entanto, Andressa garantiu que o affair não é um compromisso sério. "Estamos só ficando. Nada sério", afirmou. Além disso, Andressa disse que não gravará vídeos adultos com o seu affair. "A Juju não faz conteúdo adulto", explicou.