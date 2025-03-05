Veja quem prestigiou o banho de mar à fantasia em Manguinhos
Publicado em
05 mar 2025 às 08:44
Jane Fereguetti, Feancisco Quitiba, Edinho Santos, Mariana Sandri e Abimar Mendes: na festa de ManguinhosCrédito: Divulgação
Março será de carnaval em todo o Espírito Santo. O start foi no sábado (1º) com o tradicional banho de mar à fantasia de Manguinhos. A festa reuniu muitos queridos de RR que gostam de marchinhas, sambas e uma boa praia pós-folia. Humor, irreverência e alegria dão o tom do carnaval no balneário mais charmoso da Serra. Veja as fotos e o vídeo!
Claudio Matos e Cintia Coelho DiasCrédito: Marcio Scheppa e Divulgação