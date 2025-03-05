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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Veja quem prestigiou o banho de mar à fantasia em Manguinhos

Publicado em
05 mar 2025 às 08:44
Jane Fereguetti, Feancisco Quitiba, Edinho Santos , Mariana Sandri e Mendes
Jane Fereguetti, Feancisco Quitiba, Edinho Santos, Mariana Sandri e Abimar Mendes: na festa de Manguinhos Crédito: Divulgação
Março será de carnaval em todo o Espírito Santo. O start foi no sábado (1º) com o tradicional banho de mar à fantasia de Manguinhos. A festa reuniu muitos queridos de RR que gostam de marchinhas, sambas e uma boa praia pós-folia. Humor, irreverência e alegria dão o tom do carnaval no balneário mais charmoso da Serra. Veja as fotos e o vídeo! 
Claudio Matos e Cintia Coelho Dias
Claudio Matos e Cintia Coelho Dias Crédito: Marcio Scheppa e Divulgação
Suzanne Burnier, Françoise Burnier, Jussara Ketli
Suzanne Burnier, Françoise Burnier, Jussara Ketli Crédito: Márcio Scheppa
Karla Saad, Joana Pinheiro, Maria Teresa Furlin
Karla Saad, Joana Pinheiro, Maria Teresa Furlin Crédito: Marcio Scheppa e divulgação
Elba Sanidei e a Organizadora Ieda Freitas
Elba Sanidei e Ieda Freitas Crédito: Marcio Scheppa e Divulgação

Banho de mar à fantasia de Manguinhos 2025

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